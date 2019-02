Kdo so kandidati za veleposlaniška mesta?

Kot možnega kandidata za veleposlaniško mesto na Hrvaškem se omenja Jelka Kacina. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Vlada je potrdila seznam petnajstih kandidatov za veleposlanike, ki jih sedaj čaka predstavitev parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko. Na ministrstvu za zunanje zadeve imen še ne razkrivajo, so pa že zaokrožila v diplomatskih in političnih krogih.Veleposlaniško mesto v Vatikanu se obeta, ki je že služboval v Vatikanu, pa tudi na slovenskih veleposlaništvih v Zagrebu in Pragi. Za mesto v Vatikanu se je Štunf potegoval že pred štirimi leti, a je veleposlanik takrat postal nekdanji generalni sekretar na zunanjem ministrstvu. Kunstelj naj bi se sedaj preselil na veleposlaniško mesto v Rimu.Veleposlaniško mesto v Tokiu je od septembra, ko si je zunanji ministertamkajšnjo slovensko veleposlanicoizbral za svojo državno sekretarko, prazno. Za novo veleposlanico v Tokiu je vlada po informacijah časnika Dnevnik potrdila visoko predstavnico Slovenije za nasledstvoOdhod v tujino se obeta tudi generalni direktorici direktorata za gospodarsko diplomacijo, ki je bila v preteklosti veleposlanica v Izraelu. Tokrat naj bi postala veleposlanica v Pekingu. Vodenje veleposlaništva v Parizu pa naj bi prevzela, bivša namestnica vodje slovenskega stalnega predstavništva pri EU v Bruslju.Kandidat za novega veleposlanika v Braziliji naj bi bil, ki je bil državni sekretar na finančnem ministrstvu v času, ko je bila na čelu tega resorja. V mandatu prve vladeje bil Renčelj Janšev svetovalec za zunanje zadeve, nato pa je bil gospodarski svetovalec na veleposlaništvih v Londonu in Washingtonu. Renčelj naj bi na veleposlaniškem mestu v Braziliji nasledil, ki naj bi se preselil na čelo slovenskega veleposlaništva v Buenos Airesu., ki se mu bo letos iztekel mandat »letečega veleposlanika« - iz Ljubljane pokriva Portugalsko - pa naj bi se obetalo veleposlaniško mesto v Atenah.iz vrst SMC, ki je bil v prejšnjem mandatu državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu takratnega premierja Cerarja, naj bi poleti prevzel vodenje slovenskega stalnega predstavništva pri Natu v Bruslju, državni sekretarki na kmetijskem ministrstvu iz vrst SDpa se obeta mesto veleposlanice v Pragi.Po poročanju Dnevnika je ministrstvu ponovilo interni razpis za pet mest, in sicer za veleposlanika v Ankari in Tel Avivu, vodjo stalnega predstavništva pri Svetu Evrope v Strasbourgu, vodjo urada v Palestini in za veleposlanika, ki iz Ljubljane nerezidenčno pokriva Portugalsko.Ni pa ponovljen razpis za veleposlaniško mesto na Hrvaškem, čeprav zunanje ministrstvo kandidata za Zagreb vladi ni predlagalo. V diplomatskih vrstah se kot možnega kandidata omenja, ki se mu izteka mandat slovenskega stalnega predstavnika pri zvezi Nato v Bruslju.Minuli teden je v Beograd na položaj veleposlanika v Srbiji odšel, ki je bil v kabinetu ministra za zunanje zadeve. V preteklosti je bil veleposlanik v Izraelu, Veliki Britaniji, pa tudi stalni predstavnik Slovenije pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) s sedežem v Parizu, piše na spletni strani MZZ.Novi vodja kabineta zunanjega ministra naj bi postal strokovnjak za marketing