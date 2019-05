Kdo so najuspešnejši mladi matematiki, fiziki in astronomi?  

V verižnem eksperimentu sodelujejo učenci različnih slovenskih šol. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Člani ekip na mednarodnih olimpijskih tekmovanjih. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V nedeljo je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekalo srečanje izjemnih mladih umov. Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA) je pripravilo prireditev Bistroumni 2019, na kateri so podelili priznanja članom olimpijskih ekip ter prejemnikom nagrad za uspeh na tekmovanjih iz matematike, fizike, astronomije, razvedrilne matematike in poslovne matematike.Na prireditvi so že petnajstič pognali verižni eksperiment, ki je že tradicionalni način promocije fizike in tehničnega izobraževanja v Sloveniji.Slavnostnega dogodka se je udeležilo več kot 500 dobitnikov zlatih priznanj ter 186 nagrad in pohval, 164 nagrajencev, 140 mentorjev iz 99 šol in šest ekip za mednarodna tekmovanja. Z letošnjo prireditvijo je DMFA počastil sedemdesetletnico svojega obstoja. Več o nagrajencih in njihovih dosežkih si boste lahko prebrali v Nedelu.