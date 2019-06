Kdo so največji dolžniki Ljubljanske banke

Javna obravnava se je začela 9.15, prvi so na vrsti Hrvatje, po pol ure je prišla na vrsto s predstavitvijo svojih argumentov slovenska stran.

Pred velikim senatom Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) danes poteka ustna obravnava glede vprašanja, ali je sodišče pristojno za presojanje v meddržavni tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi terjatev nekdanje Ljubljanske banke (LB) do hrvaških podjetij. Odločitve danes sicer še ni pričakovati.Objavljamo največje dolžnike Ljubljanske banke, koliko sodnih postopkov na Hrvaškem so izgubili in koliko so po četrt stoletja še kar dolžni banki.Nekoč tretja največja banka na Hrvaškem, zagrebška podružnica Ljubljanske banke, je v osmih sodnih procesih na Hrvaškem skušala izterjati 227 milijonov evrov od IPK Holding, štirih postopkih pred sodišči od naftne družbe INA dobiti nazaj 17,5 milijonov evrov in v petih postopkih od družbe Belje izterjati 8 milijonov evrov.Celotna vrednost terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij je 429 milijonov evrov, njihovo vrednost so ocenili mednarodni cenilci.