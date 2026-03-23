Kateri kandidati so dobili največ glasov, kdo je najstarejši in kdo najmlajši

Izmed vseh kandidatov za poslanca je na včerajšnjih parlamentarnih volitvah po 99,85 odstotka preštetih glasov največ glasov prejel Robert Golob iz Gibanja Svoboda, ki je kandidiral v dveh volilnih enotah, v Domžalah 2 in Bežigrad 1, in po trenutnih podatkih prepričal 11.272 volivcev. Vendar pa to ni največji delež glasov, saj je zbral le 32,96 odstotka.

Največji odstotek je dosegel njegov strankarski kolega Matej Arčon, ki je v volilni enoti Nova Gorica 2 zbral 6957 glasov in s tem dosegel 43,52-odstotni delež.

Po številu glasov je na drugem mestu Vesna Huma, prav tako iz Gibanja Svoboda, ki je v Novi Gorici 1 dobila 9987 glasov. Tudi na tretjem mestu je članica Gibanja Svoboda, Alenka Bratušek z 9746 glasovi.

Prvi poslanec po številu glasov, ki ni član Svobode ali SDS, je sokoordinator Levice in skupni kandidat Levice in Vesne Luka Mesec, ki je v volilnih okrajih Ljubljana Center in Ljubljana Šiška 1 prejel 4094 glasov oziroma 18,35 odstotka.

Po trenutnih podatkih bo poslanec, ki je za mandat prejel najmanj glasov, Nedeljko Todorović iz stranke Resni.ca, ki mu je svoj glas zaupalo 716 volivcev. Številni kandidati, ki na volitvah niso bili uspešni, so dobili več glasov, vendar je res, da so se ponavadi zanje potegovali na mnogo večjih volilnih enotah.

Kandidat, ki je med vsemi dobil najmanj glasov, je kandidat stranke Sloga Marjan Hočevar – v Ivančni Gorici jih je prejel šest, kar pomeni, da je prepričal le 0,06 odstotka volivcev. Med znanimi imeni pa sta velika poraženca volitev nedvomno dolgoletni poslanec Karl Erjavec, ki je v Ljutomeru dobil le 570 glasov oziroma 0,59 odstotka, in Pavel Rupar, ki je v Kranju dobil 850 glasov, kar predstavlja le 0,44 odstotka.

Trije upokojenci, nobenega študenta

Najstarejši poslanec, 72-letni upokojenec Franc Križan, je bil izvoljen na listi Demokratov Anžeta Logarja v Šmarjah pri Jelšah. Po starosti je drugi najstarejši izvoljeni poslanec prvak SDS Janez Janša. Najstarejša izvoljena poslanka je postala 63-letna učiteljica slovenščine Adrijana Kocjančič, ki prav tako prihaja iz SDS. Izvoljena je bila v Ilirski Bistrici.

Najmlajši poslanec, 25-letni gimnazijski maturant Andrej Poglajen, je bil na listi SDS izvoljen v Idriji. To bo njegov drugi mandat v državnem zboru. Najmlajša izvoljena poslanka je postala magistrica prava, 29-letna Lucija Tacer Perlin iz vrst Svobode, ki je kandidirala v Šiški. To bo njen drugi mandat.

Za poslanca so bili od 245 upokojencev, ki so kandidirali na volitvah, izvoljeni trije. Poleg Križana še Vladimir Šega (Levica in Vesna) in Aleksander Štorek (Resni.ca). Kandidiralo je tudi 35 študentov, vendar ni bil izvoljen nobeden.

Najmlajši kandidat teh volitev je sicer bil 19-letni Beno Lončarič, ki se je za poslansko mesto potegoval na skupni listi Zelenih Slovenije in Stranke generacij, najstarejši pa 92-letni Jožef Lipnik, ki je kandidiral na listi stranke Zaupanje Karla Erjavca. Noben od njiju ni bil izvoljen.