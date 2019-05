FOTO:Kdo so Slovenci, ki odhajajo v evropski parlament?

Po prvih delnih izidih je preboj v Evropski parlament uspel:

Irena Joveva ob oddaji glasu na domačih Jesenicah.

Milan Zver je bil v Bruslju že dva mandata.



Velika zmagovalka skupna lista SLS in SDS

Ljudmila Novak je povratnica na bruseljski parket.



V Bruselj odhajajo tudi Novakova, Šoltes in Fajonova

Mandati v novem sklicu Evropskega parlamenta: SDS in SLS tri, LMŠ dva, SD dva, NSi en mandat.



Odstotki prejetih glasov: SDS in SLS - 26,48 odstotka glasov volivk in volivcev, SD je prejela 18,57 odstotkov, LMŠ 15,61 odstotka in stranka NSi 11,10 odstotka.

Tanja Fajon ob oddaji svojega glasu.



Presenečenje volitev je Milan Brglez

Znanih je osem imen Slovenk in Slovencev, ki nas bodo naslednjih pet let zastopali v Evropskem parlamentu. V Sloveniji je okoli 1,6 milijona volivcev glas lahko oddalo na 3005 rednih voliščih ter 55 voliščih za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje je potekalo tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini. Volivci so za osem poslanskih sedežev v Evropskem parlamentu lahko izbirali med 103 kandidati s 14 kandidatnih list. Volilna udeležba je bila sicer precej nizka , po zadnjih podatkih 28,13-odstotna., nosilki liste LMŠ. »Kar se pričakovanj tiče, jaz res, kot sem rekla že na začetku, pričakujem vse in nič, ker če bi imela visoka pričakovanja, bi bila lahko potem toliko bolj razočarana,« je v izjavi medijem po oddaji svojega glasu dejala Joveva in dodala, da to pove tudi vse tistim, ki so jo že zdavnaj pred volitvami pošiljali v Bruselj. Aprila je nekdanja novinarka za Delo poudarila, da so pred Evropsko unijo potrebne spremembe , tudi pri imenovanju predsednika evropske komisije, a opozorila še, da v veliki evropski družini le ni vse tako slabo, kot se včasih želi prikazati. Posvarila pa je pred pojavom evroskepticizma in predvsem vzponom suverenističnih sil, ki da posamezne krize, s katerimi se Evropa gotovo spopada, izkoriščajo za nabiranje lastnih političnih točk.V izjavi še pred uradno razglasitvijo rezultatov je ocenila, da je bila volilna kampanja korektna, na nivoju, a z nekaj nizkimi, pričakovanimi udarci. Niti približno ji kot novinki ni bilo enostavno, edini plus je bil, da je bila kot novinarka kamere že vajena in ni imela dodatne treme, je dodala. LMŠ za predsednico Evropske komisije podpira dansko liberalko, sedanjo evropsko komisarko za konkurenco, ki uteleša napredno politiko. »Za nas so predvsem pomembni digitalizacija, avtomatizacija, umetna inteligenca. Kandidatka za komisarko je oseba, ki gleda v bližnjo in daljno prihodnost,« je še povedal.Dr.je drugi iz stranke LMŠ, ki se je uspel uvrstiti v Evropski parlament. Doktor obramboslovja s širokim naborom družboslovnih znanj, predvsem s področij nacionalne in mednarodne varnosti, sodobnih sistemov varnosti, delovanja sodobne države in organizacij, njihovega vodenja in upravljanja. Je avtor več strokovnih člankov in komentarjev s področja nacionalne in mednarodne varnosti, so ob njegovi predstavitvi zapisali v stranki LMŠ. Novi oziroma stari evropski poslanec je tudi Milan Zver, ki je kandidiral na skupni listi SDS in SLS. Nosilec skupne liste SDS in SLS na evropskih volitvah je po poročanju STA dopoldne svoj glas oddal v rodnem Destrniku. Zver je po uspehih na prejšnjih dveh evropskih volitvah pričakoval novo zmago njegove liste, ob tem pa je spomnil še na 25-letnico lokalne samouprave v Sloveniji in 15-letnico članstva naše države v Evropski uniji.»Obe politični odločitvi sta zelo pomembni za Slovenijo in obstoj slovenskega naroda, saj je prva prinesla nesluten razvoj lokalnih skupnosti, kakršna je tudi naša v Destrniku, veliko dobrega, predvsem investicij in novih delovnih mest, pa nam je prinesla tudi vključitev EU,« je dejal Zver in spomnil, da praktično ni občine, ki ne bi imela nekaj infrastrukture zgrajene s pomočjo evropskega denarja. Tokratne evropske volitve so se Zveru glede na mednarodne razmere zdele zelo pomembne, saj se mora Evropa v naslednjih nekaj letih stabilizirati, je poročala STA. Glavna področja dela Milana Zvera v Evropskem parlamentu so bili do zdaj kultura, izobraževanje in šport. Angažiral se je v kohezijski politiki in posebnem odboru za bitko proti terorizmu, ki je sprejel priporočila državam članicam. Deloval je kot stalni poročevalec za priljubljeni in razširjeni program Erasmus+. Zanj je evropska komisija predlagala podvojitev proračuna v obdobju 2021–2027 na trideset milijard evrov. Med velike zasluge si Zver šteje poimenovanje ene od konferenčnih dvoran evropskega parlamenta v Bruslju po Jožetu Pučniku. Tako je Pučnik »med velikani evropske politike zadnjih desetletij«.Ob Milanu Zveru je preboj v evropski parlament uspel tudiins preferenčnim glasom. Velika zmagovalka evropskih volitev je tako prav skupna lista SDS in SLS s tremi od osmih kandidatov za Evropski parlament. Romana Tomc (EPP) si kot prvi dosežek šteje bitko proti diskriminaciji na področju otroških dodatkov v Avstriji, ki bi prizadela okoli 10.000 otrok v Sloveniji. »To je lep primer uspeha boja malih proti velikim,« je povedala aprila letos za Delo. Ni šlo za ideološko vprašanje, ampak za vsebino: dobili so široko podporo v več političnih skupinah. Leto dni se je ukvarjala z nadzorom porabe denarja iz jamstvene sheme za zaposlovanje mladih, osem milijard evrov. Kot tretji uspeh je navedla razpravo o očitkih o pranju denarja v NLB, ki je bila opravljena v posebnem odboru evropskega parlamenta.Franc Bogovič (EPP) si je posebno prizadeval za projekt razvoja pametnih vasi, za katere naj bi bilo v sedemletnem proračunskem obdobju namenjenih 2,4 milijarde evrov. Eden njegovih glavnih interesov je bilo črpanje denarja iz skladov EU, posebno za kohezijo. »Že leta 2015 sem opozarjal, da ne črpamo dobro in da ne razumemo kohezijske politike,« je povedal. Med mandatom je bil pripravljen zagovarjati nepriljubljene stvari, kot je dovoljenje za uporabo pesticida glifosat. Zaman je poskušal ustaviti uveljavitev izjeme za teran za Hrvaško. Bitka je bila že prej izgubljena na drugih frontah.Dovolj glasov za evropski stolček je dobila. Nosilka liste NSi na evropskih volitvah je po oddaji glasu na volišču v Krašcah pri Moravčah ocenila, da je EU zdaj na nekakšni prelomnici. »Glede na to je zelo pomembno, ali bomo v Evropi imeli vizijo in ali bomo pridobili zaupanje državljanov,« je dejala. Pred prejšnjimi volitvami je NSi oblikovala skupno listo s SLS, s katere sta bila izvoljena dva poslanca,(NSi) in(SLS), ta s preferenčnimi glasovi z zadnjega mesta. Enega poslanca je NSi imela tudi v mandatu 2009-2014, najuspešnejša pa je bila na prvih volitvah v Evropski parlament leta 2004, ko je dobila dve poslanski mesti.Ljudmila Novak je ob čakanju na volilne rezultate dejala, da bi jih zelo razveselilo, če bi dobili dva mandata. Pričakovala je višjo volilno udeležbo: »Žal so se ljudje tako odločili in to je treba spoštovati. Morda smo preveč govorili o problemih, krizah, negativnih stvareh, nihče izmed nas pa se za EU ni odločil zaradi kriz ali slabih stvari, ampak ker smo verjeli, da nam bo bolje. Me pa pomirja to, da ankete oziroma raziskave vendarle kažejo, da okrog 70 odstotkov Slovencev še vedno zaupa EU.«Izkušena političarka je v preteklosti vodila občino Moravče in ministrstvo za Slovence po svetu. Po izvolitvi v Evropski parlament bo prekinila svoj četrti mandat poslanke državnega zbora in se po desetletju vrnila na evropski politični parket. Od tam bo po vseh neposrečenih poskusih reševanja zagat Unije, od katerih omenja banke, brexit in migracije, evropsko politiko ponovno poskušala približati državljanom. V njej ne sme biti prostora za kakršnekoli skrajnosti, opozarja.Novakova je povratnica v Evropskem parlamentu. Pri delu ji bodo pomagale izkušnje tako z evropskega parketa kot iz slovenskega parlamenta. »Mislim, da bom lahko še hitreje vstopila v stvari in bom lahko bolj samozavestna. Skušala bom delati za dobro Slovenije, kot že doslej, z novimi izkušnjami pa menim, da bi lahko še bolje,« je pojasnila.iz Socialnih demokratov prav tako ostaja v Bruslju. Nosilka liste SD na evropskih volitvah je po današnjem glasovanju na volišču v ljubljanskem Novem Polju v izjavi za medije poudarila, da si na tokratnih volitvah predvsem želi čim boljšo udeležbo. Ljudje so z udeležbo na volitvah pokazali, da jim je mar, kaj se dogaja z Evropsko unijo.Nekdanji novinarki uspeva pri njenem delu dosegati veliko medijsko odmevnost. V drugem mandatu je postala ena od devetih podpredsednikov svoje skupine v evropskem parlamentu. Predvsem s kritiziranjem madžarskega premierain obrambo odprtejše migracijske politike, ki ne temelji na zidovih in bodičastih žicah, je postala tarča ostrih kritik političnih tekmecev z desnega pola. Kot velik dosežek si šteje, da je parlament podprl njene predloge za prenovo schengenskih pravil, ki bi onemogočila »nezakonit nadzor, tudi na meji med Slovenijo in Avstrijo«.Za SD so bile to sicer četrte evropske volitve. Leta 2004 je bil v Evropski parlament s preferenčnimi glasovi izvoljen sedanji predsednik republike, pet let pozneje pa je stranka dosegla največji uspeh z dvema poslancema. V Bruselj sta odšla Tanja Fajon in, nato je slednjega zaradi korupcijske afere zamenjala. Leta 2014 je bila Fajonova ponovno izvoljena v evropski parlament, in sicer je s preferenčnim glasom prehitela takratnega predsednika stranke. Ankete so ji mesto v Evropskem parlamentu napovedovale tudi danes.Stranka SD je dobila še en poslanski mandat, poleg Fajonove je preboj v Evropski parlament uspel tudi poslancu. Milan Brglez je presenečenje volitev, bil je kot četrti na listi izvoljen s preferenčnimi glasovi. »Zahvaljujem se volivkam in volilcem, ki so dali glas za socialne demokrate. Presenečen sem, prepričan sem, da bova skupaj s Tanjo Fajon v Bruslju predstavljala socialdemokracijo v najboljši luči,« je povedal Brglez. Glede na to, da bo SD zdaj izgubila poslanca v državnem zboru, je vprašanje, ali je mesto evropskega poslanca v več kot 700 članskem evropskem parlamentu vredno te izgube v slovenskem državnem zboru?»Ko smo se za mojo kandidaturo za evropskega poslanca v SD odločili, je LMŠ kazalo, da bo dobil štiri evropske poslance. Rezultat, ki sem ga dosegel, očitno kaže, da je naša dobra kompetentna ekipa, ki je stopila skupaj, dala rezultat, ki je izjemno dober za SD,« je bil kratek Milan Brglez. V evropskem parlamentu bo med njegovimi prioritetami boj za človekove, zlasti za socialne pravice, prioriteta pa bo seveda tudi zavzemanje za vladavino prava. SMC bo ob njegovem odhodu dobila novega poslanca,Ostale stranke in liste, ki so nastopile na volitvah, niso osvojile sedežev v Evropskem parlamentu. Levica je prejela 6,34 odstotka glasov, DeSUS 5,65 odstotka, SNS 4,02 odstotka, SAB 4,02 odstotka, Zeleni Slovenije 2,08 odstotka, DOM 1,71 odstotka, Povežimo se 1,64 odstotka, SMC 1,58 odstotka, ZSi 0,68 odstotka in DD 0,52 odstotka.