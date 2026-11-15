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    Slovenija

    Kdo so že znani župani? Seznam raste, na vrhu SDS

    Po delnih izidih nedeljskih lokalnih volitev se v številnih slovenskih občinah že kažejo zmagovalci.
    Novi-stari celjski župan Matija Kovač je takole slavil potrditev svojega uspeha. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Novi-stari celjski župan Matija Kovač je takole slavil potrditev svojega uspeha. FOTO: Dejan Javornik
    F. T.
    15. 11. 2026 | 21:30
    15. 11. 2026 | 22:40
    10:32
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    Po delnih izidih nedeljskih lokalnih volitev se v številnih slovenskih občinah že kažejo zmagovalci. Po zadnjem seznamu je v prvem krogu znanih 168 županov od skupno 212 občin. To pomeni 79,2 % vseh občin. V preostalih 44 občinah župan še ni znan oziroma bo potreben drugi krog. Po delnih izidih (zadnji posnetek DVK: 15. 11. ob 21.20) ima največ izvoljenih županov SDS: 16. Od tega jih je devet kandidiralo samo kot kandidati SDS, sedem pa s koalicijskimi kandidaturami.

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    V živo iz Studia DELO: Analize, prvi rezultati in presenečenja

    Čeprav Državna volilna komisija (DVK) dokončnih rezultatov lokalnih volitev še ni potrdila, je v nekaterih občinah preštetih že dovolj glasovnic, da preostali glasovi ne morejo več spremeniti zmagovalca.

    Tudi Macedoni in Kovač

    Seznam izvoljenih županov se nenehno širi, člani komisij namreč sproti štejejo glasovnice in javljajo rezultate. Gregor Macedoni je po delnih izidih že v prvem krogu znova zmagal na županskih volitvah v Mestni občini Novo mesto. Dobil je 8760 glasov oziroma 72 odstotkov. Kandidiral je kot predstavnik skupine volivcev (predlagatelj Boštjan Grobler), brez stranke. Število glasov je skoraj enako številu, ki ga je dobil leta 2018. V Celju bo mladi župan Matija Kovač osvojil svoj drugi zaporedni županski mandat, po 99,94 odstotka preštetih glasov je namreč dobil 64,75-odstotno podporo.

    Gregor Macedoni ostaja novomeški župan. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    Gregor Macedoni ostaja novomeški župan. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

    Med najprepričljivejšimi je bil dosedanji škofjeloški župan Tine Radinja, ki je s podporo neodvisne liste Prijatelji Loke prejel 79,6 odstotka glasov. Njegov izzivalec Janez Demšar, podpredsednik Demokratov, jih je zbral 20,4 odstotka. Radinja bo tako občino vodil tretji mandat, svoj rezultat izpred štirih let pa je še izboljšal.

    V Zagorju ob Savi je bil prepričljiv tudi dolgoletni župan Matjaž Švagan, ki je prejel 77,6 odstotka glasov. Njegova izzivalka Tanja Brajer je zbrala 22,4 odstotka. Švagan, eden najdlje delujočih slovenskih županov, bo začel deveti mandat.

    V Žireh je Franc Kranjc prejel 73 odstotkov glasov, v Radljah ob Dravi Alan Bukovnik 71,6 odstotka, v Beltincih pa Marko Virag 70,6 odstotka.

    V Šentjurju zmagal Diaci, SDS uspešna v Zrečah

    Med odmevnejšimi razpleti je tudi Šentjur, kjer je dosedanji župan Marko Diaci, kandidat skupine volivcev, prejel 65,3 odstotka glasov. Njegov najbližji tekmec Janko Cerkvenik, skupni kandidat NSi, SDS in SLS, je zbral 21,7 odstotka, Matjaž Kovačič pa 13 odstotkov.

    Novi-stari celjski župan Matija Kovač FOTO: Dejan Javornik
    Novi-stari celjski župan Matija Kovač FOTO: Dejan Javornik

    SDS je pomembno zmago dosegla v Zrečah. Njena kandidatka Lucija Vrhovšek Jančič je prejela 58,3 odstotka glasov in že v prvem krogu premagala tri tekmece. V Gorenji vasi - Poljanah je bil Milan Čadež, prav tako kandidat SDS, edini kandidat za župana.

    V Vojniku je z 58,1 odstotka glasov slavil dosedanji župan Branko Petre, skupni kandidat NSi in SDS, ki so ga podprli tudi SLS, SD in lokalna Lista za razvoj občine Vojnik. Za njim sta se uvrstili Urška Mužar iz Demokratov in Barbara Leder iz Gibanja Svoboda.

    V Pivki je dosedanji župan Robert Smrdelj, kandidat SLS s podporo SDS, SD, Gibanja Svoboda in stranke Fokus, prejel 68,8 odstotka glasov. Premagal je kandidata NSi Teodorja Benčiča, ki je zbral 31,2 odstotka.

    NSi je bila uspešna tudi v Sodražici, kjer dolgoletni župan Blaž Milavec ni imel protikandidata. SLS pa je ohranila župansko mesto v Kobilju, kjer je brez tekmeca nastopil Darko Horvat.

    V Kranjski Gori in na Jesenicah tik nad polovico

    Precej tesneje je bilo v Kranjski Gori, kjer je županja Henrika Zupan med sedmimi kandidati zbrala 51 odstotkov glasov. Na Jesenicah je dosedanji župan Peter Bohinec prejel 50,8 odstotka, njegova najbližja zasledovalka Eva Mlakar pa 40,8 odstotka.

    Na Jezerskem je Andrej Karničar zbral 53,5 odstotka glasov in premagal Jureta Rebolja (46,5 odstotka), v Črni na Koroškem pa je županja Romana Lesjak prejela 52,5 odstotka podpore.

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    V živo iz Studia DELO: Analize, prvi rezultati in presenečenja

    V drugih pregledanih občinah so zmago v prvem krogu dosegli še Milan Horvat v Gornjih Petrovcih (69,9 odstotka), Miran Pušnik v Podvelki (68,6), Jože Doles na Blokah (57,2), Katarina Prelesnik v Solčavi (57,2) in Andrej Vrzel v Svetem Juriju (57,9).

    Brez protikandidatov so poleg omenjenih Čadeža, Horvata in Milavca nastopili še Denis Tamaško v Hodošu, Matjaž Kopše v Žetalah, Robert Horvat v Juršincih, Martin Breznik v Sveti Ani in Antonija Žumbar v Cirkulanah.

    V Hrastniku le trije glasovi razlike

    Med štirimi občinami, v katerih bo potreben drugi krog, je posebej zanimiv Hrastnik. Tam je po doslej preštetih glasovnicah Valentina Moljk prejela 1449 glasov oziroma 41,6 odstotka, dosedanji župan Marko Funkl pa 1446 glasov oziroma 41,5 odstotka. Razlika znaša le tri glasove, zato se lahko vrstni red kandidatov po dokončnem štetju še spremeni.

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    Podpora Jankoviću v džamiji razburila del bošnjaške diaspore

    V Cerknici se bosta v drugem krogu pomerila Marko Rupar (44 odstotkov) in Domen Petan (34,5 odstotka). V Rogatcu sta se vanj uvrstila Vlado Pušaver (48,1 odstotka) in Brigita Vodušek (31,9 odstotka), v Lendavi pa Janez Magyar (46,8 odstotka) in Igor Magdič (27,9 odstotka).

    Znanih še 25 županov, nekateri z več kot 80-odstotno podporo

    Po delnih izidih lokalnih volitev je znanih še 25 županov, ki so si zmago zagotovili že v prvem krogu. Med najprepričljivejšimi zmagovalci je Marko Repnik, ki je v Preboldu prejel kar 88,4 odstotka glasov, v Trnovski vasi pa je Andreja Krajnc zbrala 81,1 odstotka podpore. V Cerkvenjaku je Andrej Kocbek osvojil 79,9 odstotka glasov.

    Prepričljive zmage so dosegli tudi Nataša Turk v Kostelu (77,4 odstotka), Peter Volovšek v Rogaški Slatini (75,3), Toni Špeh v Gornjem Gradu in Primož Povše v Naklem (oba 73,5 odstotka). V Gornji Radgoni je Urška Mauko Tuš zbrala 69,2 odstotka glasov, v Gorjah pa Peter Torkar 68,2 odstotka.

    Župan občine Škocjan Jože Kapler FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    Župan občine Škocjan Jože Kapler FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

    Med uspešnimi kandidati so še Rok Šijanec v Benediktu (56,6 odstotka), Peter Črnilogar v Borovnici (63,6), Stanislav Glažar na Hajdini (56,3), Jožef Škalič v Kuzmi (57,9), Stanko Tomšič na Mirni (65,3), Franjo Golob v Vuzenici (63,4) in Miran Jurkošek v Štorah (65,9 odstotka).

    Tesneje je bilo v Straži, kjer je Samo Jakljič zbral 52,4 odstotka glasov, in v Škocjanu, kjer je Jože Kapler prejel 53,4 odstotka podpore. Brez protikandidatov so župansko zmago dosegli Jure Dolinar v Dobrovi - Polhovem Gradcu, Rok Roblek v Preddvoru, David Klobasa v Sveti Trojici v Slovenskih goricah, Jože Simončič v Šentjerneju, Blaž Izlakar v Šmartnem pri Litiji, Alen Červ v Tolminu in Damijan Jaklin v Veliki Polani.

    Izidi so še neuradni, vendar je po doslej preštetih glasovih v vseh omenjenih občinah zmaga v prvem krogu matematično zagotovljena. Drugi krog županskih volitev bo 29. novembra. Do takrat bodo občinske volilne komisije dokončale štetje in preverjanje rezultatov, ki so za zdaj še neuradni.

    Nekateri z več kot 90 odstotki glasov

    Po delnih izidih nedeljskih lokalnih volitev je znanih še več županov, ki so si zmago zagotovili že v prvem krogu. Med najprepričljivejšimi zmagovalci je Marko Rakovnik, ki je v Lovrencu na Pohorju prejel kar 92 odstotkov glasov, v Trzinu je Peter Ložar zbral 91,1 odstotka, v Braslovčah pa Tomaž Žohar 91 odstotkov podpore. Prepričljive zmage so dosegli tudi Tamara Šnofl v Kungoti (87,9 odstotka), Vlado Mohar v Loškem Potoku (86,4), Marko Gasser v Železnikih (85,8) ter Gregor Košir v Kočevju (83,5 odstotka).

    Med kandidati parlamentarnih strank je bil uspešen Tadej Beočanin (SD), ki je v Ajdovščini prejel 58,7 odstotka glasov. Socialni demokrati so slavili tudi v Mislinji z Bojanom Borovnikom (68,6 odstotka), Trbovljah z Zoranom Pozničem (62,9) in Žalcu z Matejem Sitarjem (51,9). SDS je med drugim zmagala v Grosupljem, kjer je Peter Verlič prejel 55,1 odstotka glasov, v Ivančni Gorici z Dušanom Strnadom (66,6) in Ribnici na Pohorju z Miroslavom Sagmeistrom (61,5). SLS je bila uspešna v Majšperku s Sašem Kodričem (85,9) in Puconcih z Urošem Kamenškom (81,8), NSi pa na Vranskem z Natašo Juhart (67 odstotkov) ter v Svetem Tomažu z Mirkom Cvetkom (78,1).

    Metod Ropret FOTO: Jože Suhadolnik
    Metod Ropret FOTO: Jože Suhadolnik

    Med zmagovalci večjih občin so po prvih preštetih podatkih tudi Gregor Strmčnik v Ankaranu (58,6 odstotka), Anton Mežan na Bledu (82,6), Metod Ropret na Brezovici (62,2), Renata Kosec v Domžalah (62,7), Matej Slapar v Kamniku (62,8), Nejc Smole v Medvodah (73) in Andrej Korenika v Piranu (59,3 odstotka). V Radencih je Roman Leljak prejel 63,6 odstotka glasov, v Sežani Andrej Sila 81,1 odstotka, v Črnomlju pa Andrej Kavšek 83,3 odstotka.

    Bolj negotovo je v Oplotnici, kjer je Aleš Veber zbral 51 odstotkov podpore. Tesne zmage se obetajo tudi v Laškem, kjer je Marko Šantej prejel 52,6 odstotka, ter Gorišnici, kjer je Borut Kolar dosegel enak delež. V Trebnjem je Mateja Povhe zbrala 55 odstotkov glasov.

    Vir: delni podatki DVK, 15. november 2026

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    Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
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    Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
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    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
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    Združili moči s prvakom med pijačami

    Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
    Promo Delo 10. 11. 2026 | 07:43
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    V Ljubljano prihajajo filmske legende

    Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
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    Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

    Energija je eden ključnih dejavnikov stabilnosti in samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
    Promo Delo 13. 11. 2026 | 08:51
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    Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

    Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:33
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