Kdo so zmagovalci rebalansa proračuna

Minister za finance Andrej Bertoncelj poslanskim skupinam koalicije predstavlja rebalans proračuna. Glede na prve odzive so poslanske skupine zadovoljne z razdelitvijo dodatne pol milijarde evrov.Z rebalansom proračuna se državna poraba povečuje na 10,16 milijarde evrov, medtem ko še veljavni proračun predvideva 9,7 milijarde evrov. Vlada je konec lanskega leta proračunskim uporabnikom dodelila nove kvote porabe, ti pa so morali od 10. januarja narediti načrt razdelitve.Prihodnji četrtek bo rebalans proračuna predvidoma obravnavala tudi vlada. Državni zbor naj bi rebalans proračuna potrdil sredi februarja. Vsaj tako načrtuje ...

