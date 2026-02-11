Kdo so zmagovalci tekmovanja Naj krof Slovenije 2026?

V organizaciji Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) je že šesto leto zapored potekal izbor za Naj krof Slovenije. Zmagovalec v kategoriji Naj klasični krof Slovenije 2026 je slaščičarna Berzo z Vrhnike, v kategoriji Naj inovativni krof Slovenije 2026 pa Terme Dobrna.

Izbor je bil pester. FOTO: TGZS

Prireditev je sicer nastala v koronskem obdobju, ko so bile turistične kapacitete zaprte, zbornica pa je želela izvesti gostinski dogodek in poskrbeti za vsaj malo dogajanja in optimizma v panogi ter podpreti tradicijo priprave kulinaričnega proizvoda. Na TGZS so se zaradi številnih pozitivnih odzivov odločili za nadaljevanje dogodka, ki sta ga letos podprla družba Lesaffre Slovenija in Slovenska turistična organizacija, ocenjevanje pa je potekalo v Centru kulinarike in turizma Kult316.

Po besedah znanega slovenskega etnologa Janeza Bogataja krofi niso slovenska jed, temveč – podobno kot flancati – izvirajo iz dunajske oziroma srednjeevropske kuhinje. Sama beseda krof naj bi izvirala iz besede krapf in v slovenščini pomeni krapec ali krap. Iz nekaterih zgodovinskih pričevanj pa vemo, da je bila prvotna oblika krofov podobna nekakšnemu kremplju ali kljuki, pravijo pri TGZS. Ena izmed legend pravi, da je krofe izumila dunajska dvorna kuharica Cecilia Krapf, a o tem ni oprijemljivih podatkov. Izvirni dunajski krofi so bili vedno nadevani z marelično ali brusnično marmelado, medtem ko je v Sloveniji prevladovala slivova. V zadnjih letih je tudi pri nas najbolj priljubljen marelični nadev.

Strokovna komisija je imela težko, a sladko delo. FOTO: TGZS

Tudi letos so ponudniki krofe na ocenjevanje poslali s hitro pošto. Strokovna komisija, ki so sestavljali podpredsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije ter mednarodni ocenjevalec WACS Tomaž Vozelj, vodja gostinstva v gostinskem podjetju Trojane Urška Strnad ter tehnolog in strokovnjak na področju krofov iz družbe Lesaffre Slovenija Dominik Ocvirk, je imela precej težko delo, saj je tekmovalo skoraj trideset teh sladic, tako priljubljenih v pustnem obdobju.

Zmagovalni inovativni krof iz Term Dobrna FOTO: TGZS

V kategoriji Naj klasični krof Slovenije 2026 so prva tri mesta zasedli krofi, ki so jih pripravili v vrhniški slaščičarni Berzo, celjski Zvezdi in Termah Banovci, v kategoriji najbolj inovativnih krofov pa so vrh osvojili Terme Dobrna (polnilo: pečena hruška in smetana z belo čokolado in karamelo), Terme Banovci (polnilo: ajdov krof z jurko in skuto) in hotel Atlantida Rogaška (polnilo: rožičeva moka, puranje meso, sir, goveji pršut, slanina, kumarice, paradižnik, zelena solata, dresing čičerike, sezama in limone)

Drugouvrščeni inovativni krof iz Term Banovci FOTO: TGZS

Predsednik komisije Tomaž Vozelj je pohvalil napredek pri kakovosti klasičnih krofov, ki so bili lepih oblik in večinoma ravno prav ocvrti. Vedno bolj se je uporabljala doma pripravljena marmelada. Inovativni krofi so bili med seboj zelo različni, nekateri so zbujali pozornost s sestavinami, drugi z okusom. Med inovativnimi krofi so največ zanimanja poželi krofi z različnimi polnili oz. sestavinami, npr. orehi, hruškami, skuto, jurkino marmelado, medeno kremo, rožičevo kremo, temno ali belo čokolado, puranjim mesom, govejim pršutom, slanino in ocvirki. Pri ocenjevanju so upoštevali videz in splošni vtis izdelka, pravilno obdelavo testa, stopnjo cvrtja, barvo, polnilo, okus in pookus ter izvirnost recepta pri inovativnih krofih.