    Kdo stoji za domnevnimi podkupninami poslancev Resnice

    Predsednik Kajakaškega kluba Celje Dušan Konda poskus podkupovanja zanika. Kaj piše v izjavah treh poslancev.
    Gosti v studiu Tarče so bili: Zoran Stevanović (Resni.ca), Jelka Godec (SDS), Janez Ciglar Kralj (NSi), Tadej Ostrc (Demokrati), Janja Sluga (Svoboda), Luka Goršek (SD) in Luka Mesec (Levica). Foto Foto: Televizija Slovenija,/Zajem zaslona
    STA
    21. 5. 2026 | 21:53
    Televizija Slovenija in portal N1 sta razkrila nekaj več podrobnosti izjav poslancev Resnice, ki jih je predsednik DZ Zoran Stevanović posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Še najbolj konkreten je bil Aleksander Štorek, ki opisuje srečanje s predsednikom Kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta poskus podkupovanja zanika.

    Tarče poskusov podkupovanj naj bi bili poslanci Resnice Nedeljko Todorović, Boris Mijić in Aleksander Štorek. Po navedbah vodje poslanske skupine Katje Kokot naj bi jim iz leve politične opcije ponudili visoke zneske za prestop v drugo politično opcijo.

    Poslanec Štorek, sicer upokojeni slikopleskar iz Celja, je po navedbah oddaje Tarča na Televiziji Slovenija v svoji izjavi zapisal, da ga je najprej na kavo povabila poslanka Svobode Janja Sluga, a da ga ta ni vabila k prestopu, niti mu ni ponujala česarkoli.

    Dan pozneje pa ga je, kot po navedbah televizije piše Štorek, poklical Konda. »Dne 15. aprila me je poklical in prosil, da se dobiva na Špici in da mi mora povedati nekaj nujnega. Rekel mi je, da mi ne bi smel povedati, pa mi mora povedati, da ima vabilo od Andreja Ribiča. Šlo je za prestop - da že imajo dva naša poslanca in da potrebujejo še enega. Potem mi je začel razlagati o denarju, da lahko dobim večjo vsoto denarja, hišo, avto.«

    Kako odgovarja Konda

    Štorek in Konda naj bi se dobila dan pozneje v kajakaškem centru na Špici. Pozneje pa naj bi mu Konda po telefonu poslal sporočilo: »Sandi, prespi vse skupaj, oglasi se jutri do ene. Naredimo na Špici svetovni kajakaški center. Vse sem ti danes povedal. V Janševi vladi s Šrotom kot ministrom za okolje in prostor tega ne bo. Morda se sploh ne zavedaš, da si nehote postal ključ marsičesa, ključ do velikih stvari vsaj za mene in moje kajakaše. Vse to zaenkrat veva samo midva. Odloči se po svoji vesti.«

    Konda je ekipi Tarče po telefonu potrdil sestanek s poslancem. Zatrdil pa je, da nikoli nista govorila o denarju. »Rekel sem mu samo, da bi nam bolj odgovarjalo, da Golobova vlada ostane, ker bomo lažje kajakaško progo zgradili.«

    Za portal N1 pa je Konda dejal, da ni skrivnost, da si že več kot deset let prizadeva za izgradnjo moderne kajakaške proge na Savinji in da je Štoreku med pogovorom rekel, da lahko kot celjski poslanec zdaj tudi on pomaga pri teh prizadevanjih.

    »Rekel sem mu tudi, da upam, da bo Resnica šla s sedanjo opcijo, kar je takoj po volitvah pomenilo z Golobovo opcijo, ker je tudi Golob kajakaš in je bil na Špici, in ker je šef uprave Darsa Andrej Ribič predsednik Kajakaške zveze Slovenije," je dejal. Ob tem je zatrdil, da sam ni član nobene stranke.

    Ribič pa je za Tarčo pojasnil, da s Kondo ni nikoli govoril o tem, kar piše Štorek, in da za tega poslanca sploh še nikoli ni slišal. Za N1 pa je dodal, da ni ne njemu ne kateremukoli drugemu poslancu posredno ali neposredno ponujal česarkoli. »Če se bo to nadaljevalo, bom vložil tudi tožbe,« je dejal za N1.

    Izvor domnevnih podkupnin ni znan

    Po informacijah ekipe Tarča druga dva poslanca ne omenjata, od koga naj bi prišla domnevna ponudba podkupnine. Todorović naj bi zapisal, da so ga kakšen teden po volitvah povabili v lokal Baraka v Štepanjskem naselju. »Na samem sestanku mi je bila ponujena finančna korist od starejšega gospoda, ki je podpornik leve opcije. Njegove besede so bile, parafraziram: 'Meni je bilo sporočeno, da tebi sporočim, da lahko za podporo Svobodi dobim, kakorkoli želim'.«

    »Kakšnih 7 do 10 dni za tem pa so, prav tako iz levega pola, poslali družinskega prijatelja, ki je članu moje družine sporočil, da za sodelovanje, parafraziram, dobim, kar hočem in naj sam napišem cifro in način, kako, kje in v kateri državi to realiziramo,« še povzema Tarča.

    Poslanec Mijić pa je v svoji izjavi napisal: »21. 4. 2026 se je v Ljubljani določeni gospod oglasil pri mojem prijatelju. Po navedbah prijatelja je omenjeni gospod ponujal denar za prestop v politično stranko Svoboda.«

    Na Komisiji za preprečevanje korupcije so medtem za N1 pojasnili, da bi moral poslanec Štorek takšen lobistični stik, kot ga je za N1 opisal Konda s celjske Špice, prijaviti. Mu pa tega ni treba storiti, če se je ta pogovor zgodil še pred potrditvijo poslanskih mandatov, ker Štorek v tistem trenutku formalno še ni bil funkcionar.

     

