Kdo v parlamentu največ govori – in kdo skoraj nikoli ne spregovori

Podatki o skoraj štirih letih govornih aktivnosti poslancev, ki so zbrani na Parlametru, kažejo, da majhna skupina ustvari nesorazmerno velik delež vsega govora v parlamentu, medtem ko večina nastopa redko, nekateri pa v razpravah skoraj ne sodelujejo.

Absolutna rekorderka po številu izgovorjenih besed je Urška Klakočar Zupančič, poslanka Gibanja Svoboda in predsednica državnega zbora, zato je tudi pričakovano, da prav ona izreče največ besed – v obravnavanem obdobju se jih je nabralo za več kot 1,07 milijona. S povprečno 31,5 govora – tolikokrat je v povprečju na seji imela besedo – daleč presega vse druge poslance.

Andrej Hoivik (SDS) je izgovoril 906.610 besed, Zvonko Černač (SDS) 787.618, Jožef Horvat (NSi) 778.956, Nataša Sukič (Levica) pa 718.408.

Še bolj zgovoren od skupnega števila besed je kazalnik govorov na sejo, ki pokaže, kako pogosto poslanec poseže v razpravo.

Tudi tu izstopa Klakočar Zupančičeva, sledijo Meira Hot, Danijel Krivec in Nataša Sukič.

Gre za poslance in poslanke, ki se oglašajo redno, pogosto tudi pri proceduralnih vprašanjih in krajših razpravah.

Na drugem polu so poslanci, ki imajo bistveno manj povedati. Nekateri so bili tako skromni, da so v celotnem obdobju izrekli le nekaj tisoč besed, ena poslanka pa sploh ni sodelovala v razpravah. Med poslanci, ki so govorili najmanj, so Mateja Zupan Josipović (Gibanje Svoboda), ki ji Parlameter ni izmeril prav nobene besede. Nekoliko bolj zgovorna je bila s 4.311 besedami Janja Rednjak (Socialni Demokrati), sledijo ji Jernej Žnidaršič (Gibanje Svoboda) s 11.676 besedami, Katarina Štravs (Gibanje Svoboda) s 14.251 besedami, Gašper Ovnik (Gibanje Svoboda) z 18.516 besedami, Alma Intihar (Gibanje Svoboda) z 32.492 besedami, Rastislav Vrečko (Gibanje Svoboda) je izrekel 30.642 besed, Jonas Žnidaršič (Gibanje Svoboda) pa 41.148.

Povprečni poslanec v analiziranem obdobju izreče približno 260.000 do 300.000 besed. FOTO: Voranc Vogel

Večina teh poslancev ima sicer visoko prisotnost na glasovanjih, a se v razpravah redko pojavljajo. Gibanje svoboda ima sicer v tem sklicu največje število poslancev, 39.

Kakšen je povprečen poslanec?

Povprečni poslanec v analiziranem obdobju izreče približno 260.000 do 300.000 besed, ima dva do štiri govore na sejo, postavi 50 do 80 vprašanj in je prisoten na 80 do 90 odstotkih glasovanj.

A povprečje vara. Dejansko večina poslancev govori precej manj, saj majhna skupina izrazito aktivnih govorcev povprečje močno dvigne. Tipičen poslanec je govorno precej bolj zadržan, kot bi sklepali iz suhe statistike.

Rekorderka po vprašanjih je Jelka Godec, sledijo ji Anja Bah Žibert, Karmen Furman in Andreja Kosi.