Kemis obnavljal na črno, objekte mora odstraniti

Preberite še: Obnovljeni obrat Kemisa črna gradnja

Ljubljana – Gradbena inšpekcija je Kemisu izdala odločbo, da so objekti, ki jih je zgradil in obnovil po požaru, črna gradnja. Odstraniti jih mora najpozneje do 30. junija prihodnje leto, do takrat pa v njih ne sme opravljati dejavnosti, torej sprejemati nevarnih odpadkov.Kemis mora pridobiti gradbeno dovoljenje za tri objekte: odprto nadstrešnico, prizidek k njej ter betonski rezervoar za požarno vodo. Nadstrešnico in prizidek je po požaru obnovil, rezervoar za vodo pa zgradil na novo. V podjetju so trdili, da je rezervoar del izboljšav požarne varnosti, inšpekcija pa je ugotovila, da bi zanj potrebovali gradbeno dovoljenje. Ker je objekt povezan s prvima dvema, gre za gradbeno rekonstrukcijo, zato mora Kemis za vse tri objekte dobiti gradbeno dovoljenje, je odločbo pojasnil pravni zastopnik občine VrhnikaKemis ima 15 dni časa za pritožbo, vendar ta ne zadrži izvršitve odločbe. Rok za odstranitev nelegalno zgrajenih objektov je tako dolg zato, da Kemis odpadke ustrezno odstrani, saj odločba prinaša tudi prepoved dejavnosti v nezakonito obnovljenih oziroma zgrajenih objektih, je povedal Petrovič. Lahko pa se Kemis na odločbo pritoži in obenem zaprosi za odlok rušitve, v tem času pa vloži zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja, je navedel drugo možnost. Na občini po njegovih besedah to možnost podpirajo bolj kot odstranitev objektov, kot stranski udeleženec pa bodo v postopku sodelovali.»Ignoranca, ki jo je Kemis ves čas kazal do prizadevanja občine, da bi postala stranska udeleženka v postopku odločanja inšpekcije o sanaciji objektov po požaru, se je pokazala kot Kemisova težava. V javnosti so vseskozi govorili, da delujejo transparentno, a to je bil le piar za medije,« je občinsko zmago komentiral Petrovič.iz civilne iniciative Eko vrh, v kateri so vseskozi opozarjali, da bi Kemis za posege moral pridobiti gradbeno dovoljenje, je vest pospremil z besedami: »Novice smo veseli, četudi dve leti po požaru. Velika podjetja, mali ljudje – pred zakonom moramo biti vsi enaki.«Direktor Kemisaje za STA potrdil, da so odločbo prejeli, ni pa je želel komentirati, dokler je ne proučijo skupaj s pravniki. Po obsežnem požaru maja 2017, v katerem sta zgoreli 202 toni odpadkov, od tega 72 ton nevarnih, na potoku Tojnica pa je nastala okoljska škoda, je Kemis proizvodnjo v polnem obsegu vnovič zagnal februarja letos. »Izpolnili smo vse pogoje iz okoljevarstvenega dovoljenja, inšpekcijski pregledi pa med izvajanjem sanacije niso ugotovili kršitev zakonodaje,« so tedaj sporočili.