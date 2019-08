Kemis prenehal dovažati odpadke na Vrhniko

Preberite še: Kemis obnavljal na črno, objekte mora odstraniti

FOTO: Dejan Javornik

Kemis se bo glede pritožbe na odločbo gradbene inšpekcije – ki mu nalaga odstranitev objektov, ki jih je zgradil po požaru leta 2017 – odločil v 15 dneh. Ne glede na to pa bo prenehal dovažati odpadke svojih partnerjev na Vrhniko, so sporočili iz družbe.Inšpekcija je v odločbi, ki jo je Kemis prejel v sredo, odločila, da so objekti, ki jih je družba gradila v sklopu sanacije po požaru maja 2017, nelegalna gradnja, ter družbi naložila, da mora do 30. junija 2020 nelegalno zgrajene objekte odstraniti in takoj prenehati opravljati dejavnosti na zemljišču, kjer stojijo objekti.Kemis je v izjavi za javnost navedel, da se bo v 15 dneh odločil glede pritožbe in da bo ne glede na to prenehal dovažati odpadke svojih poslovnih partnerjev na lokacijo na Vrhniko.Pri tem je poudaril, da je celoten postopek sanacije in gradnje objektov v okviru sanacije potekal pod neprestanim nadzorom inšpekcijskih služb ministrstva za okolje in prostor.»Inšpekcijske službe v okvirih stalnega nadzora niso odkrile nikakršnih kršitev zakonodaje, zato je nadvse nenavadno, da lahko isti organ skoraj dve leti po začetku sanacije sprejme in odloča z diametralno nasprotnim rezultatom svojega kontinuiranega nadzora,« je navedla družba.Kemis je v zadnjega pol leta poskrbel za 13.067,4 tone odpadkov slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in gospodinjstev. »S tem je saniral tudi krizo kopičenja nevarnih odpadkov na razpršenih tovarniških in drugih dvoriščih po Sloveniji, ki je ogrozila delovanje veliko družb in predstavljala posredno nevarnost tudi za širše okolje,« so navedli.Pri tem so, kot so dodali, varnostno in okoljsko nadgradili objekt na Vrhniki ter upravljanje tako, da se količine obdelanih odpadkov v okviru enako velikega objekta, kot je bil pred požarom, ne bodo povečevale. Poleg tega je »v spoštovanju do okolja, v katerem deluje«, sprožil vse mehanizme za »trajno sožitje in vključenost lokalne skupnosti v delovanje«.»Glede na vse povedano ter dejstvo, da smo hitro in učinkovito poskrbeli za celotno sanacijo vseh posledic požara, ter glede na dosledno in načelno spoštovanje vseh usmeritev nadzornih in inšpekcijskih organov izražamo skrajno zaskrbljenost zaradi tega nerazumnega ukrepa,« so sklenili.