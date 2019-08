Kemis se bo pritožil na odločbo gradbene inšpekcije, ki mu nalaga odstranitev domnevno nelegalno postavljenih objektov na Vrhniki po požaru leta 2017, je za STA povedal direktor Kemisa. Ni pa še mogel povedati, kdaj bo pritožba vložena in kakšna bo njena vsebina.Kemis je zaradi odločbe gradbene inšpekcije prejšnji teden nehal dovažati odpadke svojih partnerjev na Vrhniko. Danes je Šimenc za STA pojasnil, da je del zaposlenih na rednem, že vnaprej planiranem dopustu, drugi del pa hodi na delo, saj na odvoz v tujino pripravlja odpadke, ki so bili v skladišču pred izdajo odločbe gradbene inšpekcije.Kemis ima sicer 45 zaposlenih, kako dolgo bi trajala izpraznitev prostorov na Vrhniki, če bi bilo to potrebno, pa še nočejo ocenjevati. »To bomo videli, ko bo potrebno,« je dejal Šimenc. Za porušitev na črno zgrajenih objektov ima časa do konca junija 2020. Če bi prišlo do tega, da bi morali to stavbo podreti, Kemisa ne bo več, opozarja Šimenc.Direktor je pri tem že napovedal, da se bo Kemis pritožil na odločbo gradbene inšpekcije. »Pritožili se bomo; kdaj, kako in kakšna bo vsebina, pa trenutno še ne vem,« je povedal za STA.Opozoril pa je, da bo v primeru dalj časa prekinjene dejavnosti Kemisa ta tudi izgubil kapacitete, ki jih ima zdaj zakupljene pri sežigalnicah v tujini. S tem se pojavlja vprašanje, kje bodo končali odpadki iz Slovenije.»Kemis ima sklenjene pogodbe s tujimi odstranjevalci, in če teh pogodb ne bo izpolnjeval, pripeljal teh odpadkov, jih bo dobil nekdo drug. Vemo pa, da je v tujini velik pritisk na sežigalnice, tudi iz drugih držav,« je spomnil. V Kemisu ocenjujejo, da bi druga slovenska podjetja lahko pridobila le okoli tretjino kapacitet, ki jih ima zdaj v tujini zagotovljene njihova družba.Po požaru leta 2017 je Kemis del odpadkov sicer odpeljal neposredno od svojih strank, mimo objekta na Vrhniki, na končno uničenje v tujino. V dani situaciji pa to ni opcija, je pojasnil Šimenc.»Takrat je bila pač vizija, da se bo situacija v določenem času sanirala in bomo potem znova normalno poslovali. Mi z direktnimi odvozi od kupcev brez vmesne predelave ustvarimo izgubo. Za to ne potrebujemo zaposlenih delavcev, ampak šoferje. Naš namen in poslanstvo pa nista to, da vozimo odpadke s točke A na točko B, ampak da z njimi nekaj naredimo in jih poskušamo po najbolj ugodni varianti odstraniti v tujini,« je povedal.Če bo v prihodnjih dneh kazalo, da se situacija lahko reši, Šimenc ocenjuje, da bi Kemis brez prometa lahko preživel približno mesec dni. »A to je bolj vprašanje za lastnika, koliko časa nas bo še gledal. Nima nas namreč zaradi takih in drugačnih dobrih namenov, ampak da delamo dobiček. Če ni dobička, je najbolje podjetje poslati v stečaj,« je še dejal.Od leta 2004 je stoodstotni lastnik družbe Kemis Gorenje.Gradbena inšpekcija je prejšnji teden izdala odločbo, da so objekti, ki jih je Kemis gradil v sklopu sanacije po požaru maja 2017, nelegalna gradnja. Družbi je zato naložila, da mora do 30. junija 2020 nelegalno zgrajene objekte odstraniti in takoj prenehati opravljati dejavnosti na zemljišču, kjer stojijo.