Ker je brozga v Sedražu »naravni pojav«, inšpektorji ne bodo ukrepali

Redni »izredni dogodek«

Z deponije Unično se v Breznico in Ničnico izceja onesnažena voda. Foto Osebni Arhiv Matic Rotar



Napačno skladiščenje frakcije

Hrastnik – Skozi Sedraž, naselje pod zasavsko deponijo komunalnih odpadkov na Uničnem, se z odlagalnega polja od nedelje spet steka umazana smrdeča brozga. Medtem ko krajani onesnaženje tudi tokrat pripisujejo neurejenim razmeram na deponiji, saj brozga teče mimo čistilne naprave, s katero sicer upravlja družba v lasti petih zasavskih občin Ceroz., na okoljskem ministrstvu (Mop) trdijo, da gre za »izreden dogodek zaradi naravnih pojavov«.Natančneje na Mopu oziroma na inšpektoratu za okolje in prostor pravijo, da so za izcedne vode krive prekomerne padavine, o katerih jih je v ponedeljek obvestil Ceroz in da bo inšpektorat v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepal, če ga bo »vodja intervencije obvestil o Cerozovih kršitvah«.Kot smo izvedeli od krajanov, so ti o »izrednem dogodku«, ki so mu zadnjih leta tudi brez prekomernih padavin »redno« priče, obvestili hrastniške policiste, gasilce iz Celja in Laškega – naselje je del laške občine – pa tudi vodstvo Ceroza. A po podatkih inšpektorata jih policija o dogajanju ali o odvzetih vzorcih ni obvestila. Nenazadnje inšpektorat tudi ni pristojen za analiziranje vzorcev, poudarjajo, kot tudi ne za to, da bi nadziral »skladnost delovanja Ceroza z določbami okoljskega dovoljenja in ne za ukrepanje proti zavezancu zaradi povečanja naravnih vplivov«.Krajani si plačila analiz vode sami ne morejo privoščiti, saj te stanejo več tisočakov. Še manj možnosti je, da bi si sami plačali oziroma dosegli obnovo postopka pridobivanja OVD ter s tem širitev meja vplivnega območja, kar sicer že dlje časa zahtevajo od domicilne občine Laško. Neuradno naj bi vodstvo laške občine v zadnjem času kazalo nekoliko več volje za to …Če jim v Sedražu uspe dobiti status stranke v postopku pridobivanja OVD, bo to prvič, da bo Laško zaščitilo svoje krajane v tem delu občine.Okoljski inšpektorji so doslej Cerozu sicer izdali dve odločbi in določili rok za »popravni izpit«, ki pa se še ni iztekel. Obe odločbi se nanašata na »napačno skladiščenje frakcije, ki nastane po obdelavi odpadkov«.Unično, kjer ima sedež tudi Ceroz, se utaplja v odpadkih. Poleg tega deponija leži na nekdanji deponiji sadre hrastniške Tovarne kemičnih izdelkov, iz katere v izcedne vode in od tod v potok na laški strani, v Sedraž, pronicajo sulfati. Na Uničnem je tačas nakopičenih prek sedem tisoč ton gorljive frakcije RDF, ki je huda pretnja požarni in okoljski varnosti, saj se tudi ta izpira v potok Breznico. Kompostarna pa je zatrpana z najmanj 3000 tonami zmlete težke frakcije, ki so jo pripravili za testni sežig v Salonitu Anhovo, pa nikoli – odpeljali.