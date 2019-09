Ker je »za talca vzela vlado«, prvi poziv k odstopu Bratuškove

Bratuškova za talca vzela vlado

Pozna odstavitev Topolka, ki ni šel daleč

Ljubljana – Infrastrukturna ministricase je danes, zaradi zadnjih kadrovanj, znašla v središču pozornosti. Svoje videnje dogodkov bo javnosti predstavila ob 14. uri v prostorih ministrstva. Izjavo bomo prenašali v živo.Ministrica naj bi se osebno vmešala v odprt razpis za direktorja sistemskega operaterja distribucijskega električnega omrežja (SODO). Na njen predlog je vlada avgusta sprejela sklep, po katerem nadzorniki za imenovanje direktorja potrebujejo soglasje pristojnega ministra in vlade.Razpis za direktorja, družbo trenutno vodi, je bil javno objavljen 2. avgusta, že takrat pa je po nekaterih informacijah ministrica skušala prek predsednice nadzornega svetapreklicati razpis, a ji to ni uspelo. Vladaje nato sredi odprtega razpisa, to je 14. avgusta, na dopisni seji sprejela spremembo akta o ustanovitvi družbe SODO.Sprememba akta je omogočila, da novem soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja družbe daje vlada kot skupščina, in sicer na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za energijo, torej ministrstva za infrastrukturo. Le dva dneva po spremembi, 16. avgusta, se je na odprt razpis ob Vodušku prijavil še en kandidat.»Iz vseh medijskih poročil doslej nedvoumno izhaja, da je Alenka Bratušek pri izpeljavi načrta za talca vzela celotno vlado, na koncu celo zahtevala menjavo neposlušnega nadzornika in ga za nameček tudi zamenjala kar z dosedanjim direktorjem direktorata za energijo znotraj svojega resorja. Veriga dogodkov se sestavi v nenaključno sosledje in priča o nezaslišano brutalnem političnem intervencionizmu. Zares boleče za Šarčevo vlado pa je, da je pri njegovi izpeljavi hote ali nehote sodelovala,« danes ocenjujejo v Alternativni akademiji, ki jo vodiPrepričani so, da se bo premier moral hitro odločiti ter državljanom sporočiti, ali so zaznane nove prakse dejansko zgolj stare prakse, preoblečene v sveža oblačila po zadnji modi, s tem pa priznati, da »spodrsljaj« njegovega sekretarja stranke Braneta Kralja ni bil niti malo naključen, ali pa ostati zvest samemu sebi in zaradi kadrovskih apetitov nemudoma razrešiti svojo ministrico.Za POP TV je zatrdila, da se to ni zgodilo z njenim blagoslovom, saj da so pristojnosti vršilke dolžnosti jasne ter da je Topolka izbrala izključno sama.Ker je mandat začela 13. septembra lani, bi ji za zakonito Topolkovo zamenjavo skoraj zmanjkalo časa, saj zakon predvideva, da lahko funkcionar takšne menjave opravi v enem letu od prevzema mandata.