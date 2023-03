Ker pacient ne zna slovensko, se zdravnik uči albansko

V nadaljevanju preberite:

Mestna občina Kranj že več let opozarja na izzive, ki pestijo vse občine, soočene s povečanim priseljevanjem tujcev v Slovenijo. Med ključnimi dejavniki je tudi učinkovita zakonodaja, ki bi priseljencem pomagala, da se lažje vključijo v slovensko družbo tudi tako, da bi od njih zahtevali osnovno znanje slovenščine. Zadnji predlog novele zakona o tujcih gre v povsem drugo smer, v smer omilitev pogojev. V Kranju smo preverili, zakaj tej noveli nasprotujejo.

»Mestna občina Kranj ne podpira nujnega postopka za sprejetje zakona brez širše javne razprave in tudi nekaterih predlaganih omilitev. Predvsem zato, ker je celotna zakonodaja, ki ureja ta postopek, nedorečena in pušča občine same, da se spopadajo z negativnimi posledicami priseljevanja, predvsem v šolstvu in v zdravstvu,« pojasnjuje župan Kranja Matjaž Rakovec.

Priseljevanje ljudi, ki jih naš trg dela nedvomno potrebuje, je seveda pozitivno, ima pa tudi svojo temno plat, izkoriščani delavci, zlorabe sistema socialnih podpor in težave zaradi neznanja jezika so le nekatere od težav, o katerih se premalo govori na glas. Zgodbice o zlorabah v smislu socialnega turizma niso zgolj anekdote, ki jih za podžiganje nestrpnosti zlorabljajo skrajneži. O tem pripoveduje Rakovec, ki je bil na položaj župana izvoljen kot član levosredinske SD.