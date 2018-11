Ker stavkamo, ne bomo delali izven urnika  

Zaposleni na upravni enoti Ljubljana so za ponedeljek napovedali začetek stavke, sprva bodo delali tako, da bodo delo končevali takoj po uradnih urah, ne glede na število čakajočih, poroča Dnevnik. Zaradi velikega navala strank namreč zaposleni na upravni enoti v Tobačni ulici sedaj ostajajo v službi tudi do tri ure po uradnem koncu delovnega dne.



Uradniki na okencih morajo namreč obravnavati vse stranke, ki jih obiščejo v času uradnih ur. Popoldanska izmena okenskih uradnikov se tako večinoma podaljša vsaj za uro ali uro in pol, pogosto tudi dlje, je za Dnevnik pojasnil predsednik sindikata delavcev upravne enote Ljubljana Dragan Stanković. Po njegovih navedbah so na oddelku za tujce neko sredo svoje delo namesto ob 19. uri končali šele okoli 22. ure, prejšnji petek pa je bilo po koncu uradnih ur ob 14. uri na oddelku za javni red in promet še vsaj sto strank.

Nadurno delo niti odrejeno niti priznano, najbolj kritično na oddelku za tujce

Kot je navedel Stanković, je najbolj kritično stanje na oddelku za tujce, in sicer zaradi čedalje večjega števila tujih delavcev, »obsedno stanje« pa traja vse od konca julija. Proti koncu leta se bo po Stankovićevih izkušnjah stopnjeval tudi naval slovenskih državljanov, ki bodo za praznike potrebovali nove osebne izkaznice in potne liste.



Delavcem nadurno delo ni niti odrejeno niti priznano. Do 20 nadur na mesec jim priznajo kot navadne ure, presežek nadur pa lahko porabijo le kot proste ure. Zaposleni na okencih sicer v najbolj kritičnih mesecih občasno prejemajo dodatek za povečan obseg dela, ki pa znaša okoli 20 evrov.



Stanković je poudaril, da v sindikatu na nevzdržne razmere opozarjajo že vrsto let, a se ni nič premaknilo, zato so se zdaj odločili za ukrepanje. »Od ponedeljka bomo delali samo še do konca uradnih ur,« je napovedal. Če se stanje ne bo izboljšalo, pa nameravajo ukrepe zaostrovati, in sicer vse do klasične stavke.



Zaposleni na ljubljanski upravni enoti so na razmere opozorili tudi v začetku oktobra, ko so »protestno« zapustili svoja delovna mesta ob zaključku delovnega dne, ob 19.30, ne glede na to, da so bile čakalnice še polne strank.



Stanković za probleme krivi državo, ki je v zadnjih letih naprtila upravnim enotam celo vrsto novih upravnih nalog, ob tem pa je pri skoraj vseh postopkih ukinila krajevno pristojnost, kar pomeni, da lahko v Tobačni poleg prebivalcev Ljubljane urejajo zadeve tudi ljudje z drugih območij.

Edina upravna enota, ki ima uradne ure tudi popoldne

Dodaten razlog za pretiran obisk je v tem, da je upravna enota Ljubljana edina v Sloveniji, ki ima uradne ure od ponedeljka do četrtka tudi popoldne. Kadrovskih, prostorskih in materialnih težav, ki so s tem nastale, pa država ni odpravila, je opozoril Stanković.



Vodstvo upravne enote Ljubljana se s sindikati strinja z razlogi za povečan obseg dela, ob tem pa opozarja, da so glede dodatnih zaposlitev vezani na odobren kadrovski načrt in soglasje vlade k zaposlitvam. Trenutno sicer potekajo postopki za 23 novih zaposlitev, kar pa bo premalo. Število zaposlenih se je namreč od leta 2008, ko jih je bilo 372, znižalo za skoraj sto.



Na ministrstvu za javno upravo so za časnik pojasnili, da so o težavah in razmerah v Tobačni obveščeni. Upravni enoti Ljubljana so predlagali preusmeritev strank na druge, manj obremenjene upravne enote, kot dolgoročno rešitev pa pripravljajo spremembe normativnih aktov, ki urejajo delovanje upravnih enot (delovni čas, uradne ure).



Stanković je prepričan, da so želje po preusmerjanju strank popolnoma neuresničljive. »Ljudje prihajajo v Ljubljano zato, ker se da le tu urediti zadeve popoldne. Do drugih upravnih enot pa so močno skeptični tudi delodajalci, ki menijo, da lahko njihovi tuji delavci ustrezno uredijo zadeve le pri nas,« je pojasnil.