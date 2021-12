Ker telesa ni mogoče odnesti s seboj v onstranstvo

V nadaljevanju preberite:

Od kod hrabrost, da je prevzela mukotrpno delo ustanavljanja zavoda, ki bo imel nenehno opravka s tanko črto med smrtjo in življenjem, dr. Danici Avsec še danes ni jasno: »Verjetno je to povezano z mojim značajem. Prav te dni sem razmišljala, s kakšno lahkotnostjo, pravzaprav, sem se lotevala svojega primarnega dela v kirurški intenzivni terapiji UKC Maribor.« To je bilo eno lepših obdobij njenega življenja, pravi. »Ljudje so šele z epidemijo covida-19 dobili več možnosti vpogleda v intenzivno zdravljenje. Sama sem ga vedno jemala optimistično, s pogumom in pozitivizmom. Ker veš, da pomagaš drugemu in da imaš na voljo ogromno zdravil in naprav,« pojasni. Niso je strle niti težke zgodbe, ki jih je doživljala na intenzivni terapiji: »Določen odstotek primerov je, ko človeku preprosto ne moreš več pomagati, in to je treba razumeti, sprejeti.«