    Kmetje imajo težave pri oskrbi z nafto, pripravili so seznam prednostnih črpalk

    Kmetijska gospodarstva je treba obravnavati kot prednostne upravičence do oskrbe z gorivom, saj gre za dejavnost, bistveno za prehransko varnost države.
    KGZS je napovedala, da bodo še naprej spremljali razmere na terenu in o njih obveščali pristojne ustanove. FOTO: Blaž Samec/Delo
    STA
    17. 3. 2026 | 09:31
    17. 3. 2026 | 09:42
    V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so pripravili seznam več kot 60 prednostnih bencinskih servisov, na katerih naj bi upravljavci zagotovili zanesljivo oskrbo s kmetijsko nafto. Kmetje imajo namreč še vedno težave pri oskrbi z njo, dobave na vse bencinske servise pa v trenutnih razmerah ni mogoče zagotoviti, so navedli.

    Iz Rusije ne bomo uvozili niti molekule

    Seznam, ki vključuje bencinske servise v vseh regijah, so pripravili na podlagi regijske pokritosti in dostopnosti za kmetijska gospodarstva, da bi čim večjemu številu kmetov omogočili pravočasen dostop do goriva v času najintenzivnejših spomladanskih del, so danes sporočili iz zbornice.

    Racionalna in odgovorna nabava

    Dobavitelje, predvsem Petrol, so pozvali, naj na teh prednostnih lokacijah zagotovijo zadostne količine kmetijske nafte in njeno nemoteno dobavo. Hkrati pozivajo k prilagoditvi logistike in povečanju prevoznih zmogljivosti, tudi v sodelovanju z lokalnimi distributerji.

    Ne le dvig cen, težava tudi dobava določenih izdelkov (VIDEO)

    »Nemotena oskrba s kmetijsko nafto je ključna za izvajanje spomladanskih opravil, kot so priprava tal, setve, gnojenje ter dela v vinogradih, sadovnjakih in na travnikih. Vsaka motnja v dobavi goriva lahko povzroči zamude pri teh opravilih ter s tem vpliva na obseg in kakovost pridelave hrane,« so opozorili.

    Kmete pa so v zbornici pozvali k racionalni in odgovorni nabavi goriva, da bo razpoložljive količine mogoče čim bolj pravično razdeliti med vse uporabnike.

    Zalog za zdaj dovolj, država ne bo sproščala rezerv naftnih derivatov

    Pomanjkanje kmetijske nafte in drugih goriv na bencinskih servisih je povzročilo močno povečano povpraševanje zaradi strahu pred motnjami v oskrbi po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu. Trgovci z gorivi sicer poudarjajo, da je zalog dovolj, a ob nepričakovano velikem povpraševanju goriv ni mogoče pravočasno pripeljati na vsa prodajna mesta.

    Več iz teme

