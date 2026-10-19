Slovenija uvaja digitalno denarnico in nov sistem obrambe pred kiber grožnjami

Urad vlade za informacijsko varnost je pred nekaj dnevi v javno obravnavo poslal osnutek strategije kibernetske varnosti do leta 2035. Opredelil je štiri strateške cilje, s katerimi usmerja pripravo na tehnološke spremembe in nova varnostna tveganja ter pri tem poziva k pripombam in predlogom.

Evropska komisija in države članice so lani določile načrt in časovnico za začetek uporabe kompleksnejše kibernetske varnosti: v okviru tega je za države EU do konca leta predvideno sprejetje strategije kibernetske varnosti do leta 2035.

Slovenski osnutek strategije, predstavljen javnosti prejšnji teden, je nastal kot odgovor na spremenjene varnostne razmere, pospešen tehnološki razvoj ter prenovljen pravni okvir EU in Slovenije. »Pretekli varnostni pristopi, usmerjeni predvsem v zaščito pred znanimi grožnjami, ne zadoščajo več,« ugotavljajo.