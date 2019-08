Kilometrina poslancem kar na »lepe oči«?

Spremembe: Prisotnosti poslancev v službi nihče ne beleži. Če bodo prejemali več denarja za prihod na delovno mesto, bi morali privoliti v evidentiranje svoje navzočnosti.

»Svoje prihode v parlament bi morali poslanci evidentirati in imeti temu primerno tudi obračunane potne stroške zgolj za dan, ki so ga preživeli v parlamentu,« poudarja Matej Tonin, prvak NSi in nekdanji začasni predsednik državnega zbora, ki je skušal lani to urediti. FOTO: Uroš Hočevar