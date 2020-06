Kilometrski zastoji tovornih vozil pred predorom Karavanke in Šentiljem

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji sedem kilometrov dolg zastoj tovornih vozil, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste Zaradi zastoja je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 tone. Ta izločajo na odstavnem pasu med priključkom Radovljica in galerijo Moste v smeri proti Avstriji. Polna so vsa počivališča na gorenjski avtocesti. Policisti s PU Kranj pozivajo k veliki previdnosti in upoštevanju omejitev, obveznosti in ukrepov policije.Stoječe kolone so na odstavnem in voznem pasu na relaciji Lesce–Radovljica, na voznem pasu na relaciji Lesce–Moste in na voznem pasu na relaciji Lipce–Karavanke. Omejitev hitrosti mimo stoječe kolone je 60 kilometrov na uro.Kar 13 kilometrov dolg zastoj tovornih vozil je tudi pred mejnim prehodom Šentilj. Zastoj je na mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragučova ter na štajerski avtocesti med razcepom Dragučova in prehodom Šentilj na voznem pasu.Priporočajo, da se vozniki tovornih vozil danes ne odpravijo na pot proti Avstriji.