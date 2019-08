FOTO:Kip svobode, ki sumljivo spominja na Trumpa

Vas, ki ima le nekaj več kot 140 prebivalcev. FOTO: Blaž Samec



Kip Melanije v Rožnem pri Sevnici ni ostal brez družbe. Na Selah pri Kamniku stoji lesena skulptura v podobi njenega soproga Donalda Trumpa, ki je simbolično obrnjen v njeno smer. Avtor zamisli je Tomaž Schlegl, nekdanji mestni arhitekt v občini Kamnik, sicer pa domačin, ki je nemudoma opozoril, da sam nikoli ni trdil, da je to Trump. To je kip svobode, pravi, kulturna provokacija, ki želi ljudi spodbuditi k razmišljanju o tem, kdo ima danes v rokah svobodo.Sela so vas dobrih osem kilometrov oddaljena od Kamnika z nekaj več kot 140 prebivalci. Imajo gasilski dom, cerkev ter športno in kulturno društvo. In zdaj tudi kip svobode. Sumljivo je podoben Trumpu, zato ljudem ni zameriti, da ga zamenjajo za politika, ki trenutno pooseblja deželo svobodnih.Danes dopoldne je bila osem metrov visoka in dva metra široka skulptura v barvah ameriške zastave (in torej tudi slovenske) z izstopajočo rožnato (obraz) in rumeno (lasje) bolj ali manj osamljena. Mimo je šla le domačinka, ki je hitro povedala, da ji reč prav nič ni všeč. Kmalu se je še ustavil avto, iz katerega sta stopila moški in deček ter si z zanimanjem ogledovala skulpturo v pozi Supermana. Jože in Jaro sta prišla iz Gornjega Grada, da bi potešila radovednost. »To je zame najlepša vas,« je dejal Jože in se nasmihal ob skulpturi. »Všeč mi je. Nekaj odštekanega je treba narediti, da ima učinek v tej družbi.«Skulptura sicer nastaja že od začetka meseca, šele te dni pa je postala prava atrakcija in je njena fotografija z neverjetno hitrostjo pripotovala celo do Guardiana ali Washington Posta, kjer so modro ugotavljali, da predsedniku Trumpu najbrž ne bi bila všeč. Postavljajo jo člani Športnega in kulturnega društva Sela, ki je za tako majhen kraj sila aktivno. Pripravljajo doživetja in tabore za otroke ter druge prireditve in izlete, najbolj pa pritegne mednarodni slikarski Extempore. Da so odprti tudi za provokativne ideje, so dokazali s tem, da so takoj zagrabili za ta projekt.»Zamisel se nam je zdela zanimiva, poleg tega je to izvrstna promocija za društvo,« je povedal predsednik društva Boštjan Pivec. »To je družbeni poskus, hoteli smo izvedeti, kaj se bo zgodilo.« Odzivi so zelo različni, je nadaljeval, mladi so večinoma navdušeni, starejši pa (precej) bolj zadržani.Buren odziv je vse presenetil. Tudi Tomaž Schlegl je nekoliko zadržan pri zadevi, niti izpostavljati se ni želel preveč, saj zasluge pripisuje predvsem društvu, ki je sila naporedno in zgledno skrbi, da se v kraju marsikaj dogaja, in to na kulturni ravni in na drugačen način, kot je v navadi pri vaških društvih. Ideja se mu je porodila med počitnikovanjem na morju, ko ponavadi da na stran arhitekturo in razmišlja o drugih stvareh. Tokrat je veliko razmišljal o porastu populizma. »Najbolj me moti, ker se nihče ne vpraša več, čemu je namenjen kip svobode, to je samo atrakcija New Yorka ali Amerike. Toda njegovo izvirno ime je Svoboda osvobaja svet,« je razlagal.V zadnjem času mediji ta simbol dežele, ki je nekoč s široko razprtimi rokami sprejemala migrante, prikazujejo s podobo Trumpa. Res jim je pri tem v pomoč njegova pričeska, ki se širi v vse smeri in morda res spominja na krono kipa, ki predstavlja sedem celin. »Potem se vprašaš, v čigavi lasti je ta svoboda. V bistvu ima moč tisti, ki si prisvoji svobodo. To so danes populisti,« je sklenil Schlegl. In v tem slogu je bil cilj te kulturne provokacije, da bi dala ljudem misliti – v pozitivnem smislu.Skrivnost, kaj vse še skriva skulptura, bodo dokončno razkrili v soboro, 31. avgusta. Veliko imajo pri tem živo rdeče ustnice, ki skrivajo poseben mehanizem, tega ima tudi predel mednožja, ki se bo menda spremenil v pult in obiskovalcem ponudil eliksir svobode, kot protistrup populizmu. Bistveni del projekta je tudi njegov pokop. Sprva so ga nameravali izvesti čez pol leta, a kar je inštalacija zmotila precej ljudi, so se odločili, da ga obdržijo le dva meseca. Zažgali ga bodo točno na noč čarovnic.