Kirurg Janez Vodiškar tudi uradno zaposlen v UKC Ljubljana

Ob začetku sodelovanja z Janezom Vodiškarjem - včeraj je podpisal pogodbo - so v UKC Ljubljana sklicali tiskovno konferenco, na kateri je prisotnih kar 14 govornikov.

Janez Vodiškar, ki je sicer zaposlen v največji pediatrični kliniki v Nemčiji, je v torek, po tem, ko je odjeknila vest, da bo v četrtek podpisal pogodbo, za Delo potrdil začetek sodelovanja:

»Dogovorili smo se za sodelovanje. Ne vem, kaj naj še dodam. Menim, da je sedanja ekipa in vodstvo UKC visoko motivirana za uspešno sodelovanje. Veseli me tudi, da ima tokrat tudi vodstvo kliničnega centra enako vizijo razvoja stroke, kot jo imam tudi sam. Sodelujemo tako rekoč odkar so me prosili za pomoč. Do sedaj sem operiral dva slovenska otroka s kompleksno srčno napako, ki sta nujno potrebovala operacijo. Enega sva skupaj z dr. Igorjem Šehićem operirala v Ljubljani, enega pa smo premestili in sem ga operiral v Stuttgartu. V prihodnje bom v Sloveniji prisoten približno 10 dni na mesec (razdeljeno na več prihodov), odvisno tudi od potrebe. Poleg tega smo dnevno v navezi s celotnim timom v Ljubljani, enkrat tedensko imamo videokonference, prilagajamo se trenutnim potrebam. V prihodnosti bomo to sodelovanje se okrepili.«

Več glede podpisane pogodbe bo znano danes. Vodiškar je tudi med prisotnimi na konferenci, kjer je dodal, da lahko UKC po njegovem glede centra za zdravljenje otrok s prirojeno srčno napako dvignejo še na en nov nivo. Vodstvo Kliničnega centra se je Vodiškarju zahvalil, da se je vrnil v UKC - vsi se veselijo sodelovanja.