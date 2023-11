Kirurg toži ministrstvo za zdravje

V nadaljevanju preberite:

Več urgenc, pismo predsedniku vlade in opozorilo novi ministrici za zdravje niso pomagali, da bi se primer kirurga Tomislava Klokočovnika, ki čaka na dovoljenje za delo v SB Celje, premaknil z mrtve točke. Zavlačevanje je zdaj privedlo do tožbe. Odgovorni so, tako je slišati, dobili celo navodila, da naj se v tem primeru zavlačuje, kolikor časa se da.

Pišemo še o tem, kako na ministrstvu za zdravje v času uradnih ur nihče ne odpre vrat.