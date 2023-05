Kirurgi iz vsega sveta te dni v Ljubljani

Ljubljana je te dni polna kirurgov iz vsega sveta, ki se ukvarjajo s poškodbami in urgentno kirurgijo. Kar 842 jih je prišlo iz Evrope, ZDA, Kitajske, Japonske, Koreje, Izraela, Turčije, Afrike in od drugod na tridnevni Evropski zdravniški kongres za travmatologijo in urgentno medicino, ki ga organizira Evropsko združenje za travmatologijo in urgentno medicino ESTES skupaj s Slovenskim zdravniškim društvom in kliniko za travmatologijo UKC Ljubljana.

Izmenjevanje znanj

»Kongres je namenjen izobraževanju, usposabljanju, medsebojnemu izmenjevanju izkušenj, predstavitvi posebnih dosežkov in novih metod zdravljenja v kirurgiji,« je povedal dr. Simon Herman, član organizacijskega komiteja ESTES v Sloveniji. Osrednji del kongresa poteka v Cankarjevem domu, predkongresni tečaji pa so bili organizirani v okviru vaje za množične nesreče v Novem mestu prejšnji teden.

Dr. Simon Herman, član organizacijskega komiteja ESTES v Sloveniji. Foto Blaž Samec

V Ljubljano s kombiji

Vsi udeleženci so nastanjeni v Ljubljani. Večinoma so pripotovali na letališča v sosednjih državah, od koder so jih v Ljubljano pripeljali s kombiji. Obisk je boljši, kot so pričakovali, a še vedno precej nižji kot leta 2006, ko je bil evropski travmatološki kongres nazadnje organiziran v Ljubljani; takrat je prišlo 1300 kirurgov, skupaj z družinskimi člani 2000 obiskovalcev. Manjšo udeležbo pripisujejo slabim letalskim povezavam s Slovenijo, saj je bilo največ vprašanj ob prijavah povezanih prav s potjo v Ljubljano.

Učinki kongresov

Kongresna dejavnost je ne samo strokovno, ampak tudi širše zanimiva, saj ima v celoti gledano zelo velike ekonomske učinke. V ZDA je bila pred pandemijo po ekonomskih učinkih takoj za vodilno avtomobilsko industrijo. Kongresni gost generira namreč trikratno potrošnjo glede na prostočasnega obiskovalca, kažejo mednarodne raziskave. Po raziskavi Mednarodne zveze kongresne dejavnosti je največ vseh znanstveno-izobraževalnih srečanj (17,4 odstotka) posvečenih medicini.