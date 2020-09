Kisovčani za jutri že hladijo šampanjec

Z Dejanom Žujičem sta nekoč skupaj skakala, zdaj je sestavil navijaško himno S tabo je Slovenija. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Dolina rumena kot Rogličeva majica

Kisovški navijači Primoža Rogliča spremljajo vsak njegov kilometer.

Francoski televizijci snemajo reportažo o našem kolesarskem asu in navijačih.

V Zagorski dolini plapola 80 rumenih zastav.



Tudi navijači trpijo …

Ni ga čez najbolj gorečega Rogličevega navijača Ceneta Koritnika in njegov citroen s tablico Go Rogla. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Zagorje – Generali so v Franciji, vojska je ostala tu, je v četrtek popoldne, ko jenapadal enega od petih klancev na zadnji alpski etapi Tour de Francea, dejal možak z brado in prek ograje bara Slavi v Kisovcu raztegnil še en napis s podobo kisovškega kapetana ekipe Jumbo Visma.Kisovški »generali« so vojsko navijačev očitno dobro izurili, saj se je barski vrt v nekaj minutah spremenil v navijaško središče z ekranom in prenosom dirke v živo, s slovenskimi zastavami, z »odrom« za izvajalca navijaške himne, z nekaj politega piva in – tudi z upoštevanjem protokolov, ki jih zahteva zaščita pred novim koronavirusom, seveda. Na vse to je kot češnja na torto prispela še ekipa francoske televizije France 3, ki bo sliko gorečih kisovških navijačev in »rumenega« vzdušja, v katero je že ves teden, kot Roglič v rumeno majico, ovita Zagorska dolina od Trojan do Save, prenesla petim milijonom gledalcev.Fantastično, je rekel francoski novinar, ki je zgodbo o najverjetnejšem kralju Toura, začel »pisati« pod kisovško skakalnico, kjer se je Roglič, preden je postal kolesar, preizkušal v smučarskih skokih. Tačas je z barskega vrta zavela navijaška himna S tabo je Slovenija, ki jo je po Rogličevi zmagi na lanski Vuelti sestavil, še en Zagorjan, s katerim sta si nekoč delila skakalnico: »Vsi smo ponosni, da je tukaj doma najboljši kolesar sveta! Roglaaaa!«»Naš župan je zeleno Zagorje spremenil v rumeno. Tudi lepo,« je na vprašanje, kaj pravi o osemdesetih rumenih zastavah, ki plapolajo v podporo kolesarskemu asu, odgovorila domačinka: »Tako v Zagorju izkazujemo čast svojim častnim občanom.« Navdušenje nad kolesarjenjem sicer narašča po vsem Zasavju; prodaja koles se je zadnje leto potrojila ..., župan Zagorja in velik Rogličev navijač, ima po tistem, ko je zagorske šolarje ta teden oskrbel s 1576 zaščitnimi maskami z Rogličevim potiskom, zdaj še »slajše« skrbi; reče se jim sprejem za kralja 107. Tour de France, najprestižnejše kolesarske dirke na svetu: »Prejšnja leta je Primoža v Zagorju pričakalo več tisoč ljudi. Letos tak sprejem zaradi protikoronskih ukrepov ni mogoč. Zato razmišljamo, da bi ob Primoževem povratku za nekaj ur zaprli cesto od Izlak do Zagorja, da ga bodo ljudje lahko pozdravili vzdolž večkilometrske trase.«Čeprav zadnja kocka o zmagovalcu Toura še ni padla, je Roglič za svoje navijače že zdaj njegov nesporni kralj. Prvi med njimi, tudi ustanovni član kolesarskega kluba Zagorska dolinapravi, da bi bilo »žalostno navijati doma«: »Naj svet izve, da smo tu in da trpimo za Primoža.« V nedeljo, napoveduje, ne bo pokalo samo v Parizu, šampanjec imajo pripravljen tudi v Zagorju.Podtikanja o dopingu Koritnik razume: »Najboljšim vedno iščejo dlako v jajcu. To je bolj psihološka vojna. Ne bojim se za Primoža. Kolikor ga poznam, še gelov ne prenaša dobro.«Primož Roglič je v Koritnikovih očeh ponosen Slovenec, razpredanja o tem, kateri državi plačuje davek od zaslužka, pa žal le narodova grda navada: »Država bi morala poskrbeti za to, da bi ji dajali od zaslužka vsi naši športniki, pa še kakšen tuj povrhu.« Medtem ko se tuje konkurence v Kisovcu ne bojijo, pa jih je strah, se smeje Koritnik, namigujoč na, da ne bi rivalstvo nastalo med Gorenjci in Zasavci …