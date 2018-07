Kitajci prihajajo v Belo krajino

»Podpisali bomo dokument o sodelovanju na področju kulturnega, gospodarskega in turističnega sodelovanja,« pred obiskom kitajske delegacije napoveduje črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič.



Zanimanje za rudnik in livarstvo

»Očitno smo postali zanimivi tudi za Kitajce, saj imamo livarsko in rudarsko tradicijo. Upam, da bomo znali obisk izkoristiti in prepričati goste za postavitev znanstveno-raziskovalnega objekta, kjer bi se lahko zaposlili tudi visoko izobraženi Belokranjci«. Silvo Grdešič, likvidacijski upravitelja rudnika Kanižarica v zapiranju

Cilj: 1000 zaposlenih

Črnomelj – Čez deset dni bo črnomaljsko občino obiskala kitajska delegacija iz pokrajine Notranja Mongolija, s katero namerava lokalna skupnost podpisati sporazum o gospodarskem, kulturnem in turističnem sodelovanju. Od tega obiska si v občinski upravi in likvidacijski upravitelj rudnika Kanižarica veliko obetajo.Ni skrivnost, da gre za obisk v okviru oživitve svilne poti, saj je kitajski partijski kongres sprejel sklep za obnovitev sodelovanja z državami ob tej nekdanji poti. Po besedah županje Mojce Čemas Stjepanovičsi kitajska gospodarska delegacija želi sodelovanja z družbo Livar in v Tehnološko razvojno industrijskem središču (Tris) Kanižarica morda zgraditi tudi poslovni objekt.»Podpisali bomo dokument o sodelovanju na področju kulturnega, gospodarskega in turističnega sodelovanja,« je povedala Čemas Stjepanovičeva. Več bo po njenih besedah znanega po sestanku, predvidenem za 19. julij. V Razvojno informacijskem centru (RIC) Bela krajina o obisku uradno še niso bili obveščeni, zato je direktor Peter Črnič dejal, da še ne more govoriti o pričakovanjih. Tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj Stanislav Malerič pravi, da o skorajšnjem obisku še ni bil obveščen.Po besedah likvidacijskega upravitelja rudnika Kanižarica v zapiranju Silva Grdešiča se kitajska delegacija zanima za vzpostavitev predstavništva za Evropo za njihov rudnik s posebnimi zemljinami.»Očitno smo postali zanimivi tudi za Kitajce, saj imamo livarsko in rudarsko tradicijo. Želijo se prepričati o našem interesu in zmožnostih sodelovanja. Upam, da bomo znali obisk izkoristiti in prepričati goste za postavitev znanstveno-raziskovalnega objekta, kjer bi se lahko zaposlili tudi visoko izobraženi Belokranjci,« pravi Grdešič, ki je razkril, da je pobudnik obiska njegov študentski kolega in profesor na ljubljanski strojni fakulteti, ki že vrsto let sodeluje na znanstvenem področju s Kitajci in je velik strokovnjak za materiale.Po besedah Grdešiča ima Tris Kanižarica še približno 20 odstotkov prostih zmogljivosti na 113 hektarjev velikem poslovno industrijskem območju. Gre za nadgradnjo obstoječe industrijske cone na območju rudnika Kanižarica v zapiranju, kjer jugozahodno od Črnomlja, ob regionalni cesti Kanižarica – Vinica delujejo številna podjetja. Območje je namenjeno za proizvodno-poslovno in storitveno cono, v osrednjem delu sta upravna stavba rudnika in razstavni prostor nekdanjih rudniških objektov z muzejem, druge površine pa so pozidane s proizvodnimi objekti.Grdešič pravi, da je imel Rudnik Kanižarica program sestavljen iz treh segmentov; zapiranje jame, kadrovsko-socialni program in sanacija površine. »Četrtega smo se spomnili mi in predstavlja razvoj industrijske cone na tem območju n to nam je v veliki meri tudi uspelo,« je prepričan Grdešič.Ko so začeli zapirati rudnik je bilo v njem 168 zaposlenih, zdaj je na tem območju 42 podjetji, ki zaposlujejo že dobrih 500 delavcev. S kitajskim podjetjem, ki prihaja v Črnomelj in še dvema drugima tujima podjetjema, katerih imen še ne želi razkriti, bo po Grdešičevih napovedih v Tris Kanižarica v prihodnje predvidoma zaposlenih več kot tisoč delavcev.