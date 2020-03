Delo Donacija 300.000 mask iz Kitajske bo kmalu prispela v državo. FOTO: Arhiv Dela

Pravkar smo izvedeli, da je pošiljka z okoli 300.000 zaščitnimi maskami, ki sta jih donirali kitajski Fundaciji Alibaba in Fundacija Jack Ma, že na poti v Slovenijo.Včeraj popoldne so delavci na belgijskem letališču v Liègeu že naložili maske na tovornjak, ki jih bo dostavil v našo državo. Kot je znano, sta se za donacijo okoli 300.000 mask po telefonu sredi tedna dogovorila, prvi mož Uefe, in, ustanovitelj spletnega velikana Alibaba.