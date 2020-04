Kitajski znanstveniki odkrili še 19 novih mutacij novega koronavirusa

07.30 Zdravilo proti malariji ni uspešno proti koronavirusu

07.00 Pri večini evropskih bolnikov najbolj smrtonosna mutacija virusa

Zdravilo proti malariji hidroksiklorokin, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump razglasil za zdravilo proti novemu koronavirusu , ni uspešno pri zdravljenju bolezni covid-19, po poročanju STA kažejo ugotovitve nove študije, ki so jo znanstveniki opravili v ameriških veteranskih bolnišnicah. Zajela je 386 pacientov s covidom-19. Okrog 28 odstotkov pacientov, ki so vzeli zdravilo proti malariji, je umrlo, med pacienti, ki zdravila niso dobili, pa je bila smrtnost 11-odstotna. Čeprav posebej niso spremljali stranskih učinkov, raziskovalci poleg tega menijo, da je hidroksiklorokin pri pacientih najverjetneje poškodoval nekatere organe. Hidroksiklorokina in klorokina, ki ga je Trump prav tako izpostavljal, Zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA) ni odobrila kot zdravila v boju proti covid-19, podobna raziskava klorokina, ki so jo opravili v Braziliji, pa je bila prekinjena, ker so pri pacientih ugotovili motnje v srčnem utripu.Kitajski znanstveniki so odkrili več kot 30 različnih mutacij novega koronavirusa, od tega 19 novih. Prvič so potrdili, da lahko pri določenih mutacijah nastane sev, ki je bolj smrtonosen. Po navedbah kitajskega centra za bioinformatiko je bilo doslej po svetu odkritih že 4300 mutacij virusa sars-cov-2, kar bo treba upoštevati tudi pri razvoju cepiva oziroma zdravila . »Sars-cov-2 je naredil takšne mutacije, ki lahko bistveno spremenijo njegovo patogenost,« so pri raziskavi vzorcev virusa, ki so jih vzeli pri 11 bolnikih s covid-19, odkrili znanstveniki z univerze v provinci Zhejiang. Najbolj smrtonosne mutacije, ki so jih našli, so našli tudi pri večini bolnikov po Evropi. Manj smrtonosni sevi pa so prevladovali v delih ZDA, kot je zvezna država Washington, so po poročanju časnika South China Morning Post ugotovili kitajski znanstveniki, ki so poleg tega odkrili, da najbolj smrtonosni sevi ustvarijo tudi do 270-krat toliko virusa kot najmilejši.