FOTO:Kje bomo pa danes spali? Pred parlamentom

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ob začetku dogodka se je na Trgu republike zbrala manjša skupina ljudi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predstavniki gibanja so sicer že konec julija na eni izmed parcel v lasti DUTB organizirali protest. Takrat so se v znak nasprotovanja odločitvi vlade, da bi Stanovanjski sklad od DUTB odkupoval zemljišča po tržnih cenah, zbrali na Parmovi ulici.

»Stanovanjska problematika v Sloveniji je že zdavnaj prerasla v stanovanjsko krizo. Cene stanovanj so previsoke, najem je negotov in drag, novih dostopnih stanovanj pa se praktično ne gradi.« S temi besedami, ki na kratko povzamejo srž problema, se je danes na Trgu republike pred parlamentom ob 16.30 uri začel dogodek z naslovom Kje bomo pa jutri spali? Pred parlamentom , ki ga organizira istoimensko gibanje Kje bomo pa jutri spali. Zbralo se je več deset ljudi - po oceni ene od obiskovalk okoli šestdeset ljudi.Dogodek se je začel s predstavitvijo zahtev, med katerimi so: da vlada zagotovi izrazito povečanje gradnje javnih najemnih stanovanj, začne z regulacijo stanovanjskega trga in izvajanjem aktivne zemljiške politike za potrebe dostopne stanovanjske preskrbe. Od vlade zahtevajo tudi, da poskrbi za razvoj stanovanjskega zadružništva, poskrbi za zadostne kapacitete kvalitetnih študentskih namestitev, poskrbi za kakovostno in dostopno bivanje starejših in stanovanjsko podporo ranljivim skupinam ter začne z zbiranjem podatkov in aktivnim raziskovanjem stanovanjskega področja.Kot pojasnjujejo organizatorji, stanovanjska kriza ni le problem mladih, ki se težje osamosvajajo in bežijo v tujino, temveč tudi staršev, ki morajo – če so sploh finančno sposobni – sofinancirati drage najemnine ali nakupe stanovanj svojih otrok. »Mi smo tisti, ki občutimo posledice vaše neodgovornosti,« so do vlade in koalicijskih strank kritični organizatorji.Četudi niste nujno mladi (študentje) ali zaposleni, družine, ki iščete streho nad glavo, ste v zadnjem času zagotovo zasledili, da je stanovanjska problematika – predvsem v slovenski prestolnici – res dosegla stopnjo, ki jo upravičeno imenujejo stanovanjska kriza. Kot navajajo v iniciativi, so se samo v prestolnici cene stanovanj in najemnin v zadnjih štirih letih povečale za 30 odstotkov. Tudi glede na evropsko povprečje se v Sloveniji soočamo s skoraj štirikrat hitrejšo ceno zemljišč. Zaradi nedostopnosti stanovanj pa mladi posledično ostajajo doma ter se niso zmožni osamosvojiti.Podrobnejši predstavitvi zahtev je sledila javna skupščina, recitiranje opisov nepremičnin in pa predavanja, med njimi predavanje in pogovor o stanovanjski krizi, o okoljevarstvenih vidikih stanovanjske krize, pogovarjali so se tudi o brezdomstvu. Program so popestrili z glasbo ter spremljevalnim kreativnim programom, predstavo Mojca Pokrajculja, zaključili pa z množičnim spanjem pred parlamentom. Kot so zapisali na facebook strani dogodka, obiskovalce dogodka pozivajo, naj za simboličen efekt prinesejo spalko ali šotor, tudi če ne nameravajo prespati. Noč bo sicer hladna, a ne tako zelo, da ne bi zdržali v toplih oblačilih, so še zapisali.