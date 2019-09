Kje bomo pa jutri spali? Pred parlamentom!

Julijski protest v organizaciji platforme Kje bomo pa jutri spali? FOTO: Leon Vidic/Delo

Gibanje Kje bomo pa jutri spali?, ki ga sestavljajo večinoma mladi, v petek organizira dogodek, s katerim želijo opozoriti na perečo stanovanjsko problematiko v Sloveniji. Zbrali se bodo na Trgu republike ter vladnim predstavnikom predstavili zbrane zahteve. Po predstavitvi zahtev bo sledila javna skupščina in predavanja s spremljevalnim programom, dogodek pa se bo zaključil z množičnim spanjem pred parlamentom.Predstavniki gibanja bodo v petek od vlade zahtevali sistematične posege v stanovanjsko problematiko. Zaradi neustrezne stanovanjske politike mladi namreč vse težje pridejo do lastnega stanovanja, po podatkih iniciative Kje bomo pa jutri spali? pa kar 33 odstotkov gospodinjstev živi v stanovanjih, ki so neprimerna za bivanje. Vse več študentov se zaradi pomanjkanj študentskih postelj ter previsokih najemnin zateka celo k začasnemu stanovanju v hostlih, kjer pa morajo poleg plačila postelje ali sobe plačati tudi turistično takso.»Streha nad glavo postaja luksuzna dobrina, stanovanjska politika pa je praktično neobstoječa. Več kot zgovoren je podatek, da Slovenija za gradnjo stanovanj nameni stokrat manj javnih sredstev, kot je povprečje v Evropski Uniji. Takšno zanemarjanje stanovanjskega področja je nedopustno,« so predstavniki iniciative zapisali v javnem pozivu.Predstavniki gibanja so drugače že konec julija na eni izmed parcel v lasti DUTB organizirali protest. Takrat so se v znak nasprotovanja odločitvi vlade, da bi Stanovanjski sklad od DUTB odkupoval zemljišča po tržnih cenah, zbrali na Parmovi ulici.Kot navajajo v iniciativi, so se samo v prestolnici cene stanovanj in najemnin v zadnjih štirih letih povečale za 30 odstotkov. Tudi glede na evropsko povprečje se v Sloveniji soočamo s skoraj štirikrat hitrejšo ceno zemljišč. Zaradi nedostopnosti stanovanj pa mladi posledično ostajajo doma ter se niso zmožni osamosvojiti.»Po osamosvojitvi in privatizaciji družbene lastnine, med drugim 30.000 stanovanj, je politika skoraj povem zapustila stanovanjsko področje ter ga prepustila domeni trga. Nobena vlada v samostojni Sloveniji se do zdaj temu vprašanju še ni celostno posvetila. Na tržnih mehanizmih utemeljena stanovanjska preskrba pa nas je pripeljala do krize neprimernih in nedostopnih stanovanj, ki jo občutimo danes. Ko na nacionalni ravni primanjkuje več kot 10.000 neprofitnih najemnih stanovanj,« so še poudarili predstavniki gibanja, ki se bodo v petek ob 17. uri zbrali pred parlamentom.