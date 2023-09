Kje boste dobili boljšo obrestno mero za svoje prihranke?

Ker klasične oblike varčevanja v zadnjem obdobju niso bile najbolj donosne, smo iskali različne druge možnosti za oplemenitenje svojih prihrankov. Zaradi inflacije vrednost denarja pada, zato je danes še toliko bolj pomembno, kam in kako vložimo svoje prihranke.

Varčevanje v depozitih: varnost in donosnost v enem

Ko gre za varčevanje in naložbe, si želimo, da bi se naš denar plemenitil, vendar hkrati želimo ohraniti varnost in zmanjšati tveganje. Med različnimi možnostmi varčevanja je ena izmed najbolj varnih in zanesljivih depozit. Katere so še druge prednosti, ki jih prinaša varčevanje v obliki depozita in komu bi ga priporočali?

1. Varčevanje v depozitih je preprosto in pregledno: eden od glavnih razlogov za priljubljenost varčevanja v depozitih je njegova preprostost. Ko sklenete depozit, položite denar na depozitni račun za določeno obdobje, običajno od nekaj mesecev do nekaj let. Obrestna mera, ki jo boste prejeli, je običajno fiksna in zajamčena za celotno obdobje. To pomeni, da vnaprej veste, kolikšen donos lahko pričakujete po zaključku varčevanja.

2. Visoka stopnja varnosti: depoziti so ena izmed najvarnejših oblik varčevanj, ki so na voljo na trgu. Vezana sredstva do višine 100.000 evrov spadajo med zajamčene vloge.

3. Donosnost: Zahvaljujoč nedavnem zvišanju obrestnih mer na slovenskem bančnem trgu, so depoziti postali ne več le varna, pač pa tudi donosna izbira.

FOTO: Depositphotos

Komu bi priporočali varčevanje v depozitih Varčevanje v obliki depozita je primerno za vse, ki imate na voljo nekaj prihranjenega denarja, ki ga ne nameravate potrošiti v bližnji prihodnosti. Ker gre za eno izmed najbolj varnih oblik varčevanja, ga priporočamo tudi tistim, ki za plemenitenje svojih prihrankov niso naklonjeni sprejemanju določenih finančnih tveganj.

Oplemenitite svoje prihranke z izjemnimi obrestnimi merami

Če smo še pred časom tarnali zaradi neugodnih obrestnih mer za bančne depozite, se je stanje v zadnjem času spremenilo. Trenutno najvišje obrestne mere za depozite v okviru akcijske ponudbe najdete pri Intesi Sanpaolo Bank.

Postanite stranka banke Intesa Sanpaolo Bank kar na daljavo. FOTO: Martin Baebler

Izkoristite izjemne obrestne mere pri Intesi Sanpaolo Bank

Nove stranke, ki sklenejo paket Digital, Start ali Plus* (uporaba paketa je 12 mesecev brezplačna) in prenesejo redni mesečni dohodek (plačo ali pokojnino), lahko izkoristijo izjemno ugodne obrestne mere ob sklenitvi depozita**:

6-mesečni depozit: 3,5 odstotka letno,

9-mesečni depozit: 3,2 odstotka letno,

12-mesečni depozit: 3,1 odstotka letno.

Preverite tudi ponudbo depozitov, ki velja za nove stranke, ki sklenejo paket Start ali Plus, brez prenosa rednega mesečnega dohodka.

Oplemenitite svoje prihranke in si na ta račun privoščite nov kos pohištva, novo pametno napravo ali pa morda kratek oddih z družino ali v dvoje.

Ne zamudite odlične priložnosti, da od svojih prihrankov dobite kar največ!

Kot nova stranka šteje stranka, ki na dan 1. 9. 2023 pri Intesi Sanpaolo Bank ni imela odprtega transakcijskega računa.

* Akcijska ponudba velja do 31. 1. 2024 za paketa Start in Plus ter do 30. 9. 2024 za paket Digital, in sicer za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in sklenejo paket Digital, Start ali Plus ter prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Akcijska cena velja ob izpolnjevanju pogojev. Če stranka ne izpolnjuje pogojev, se nadomestilo za uporabo paketa začne zaračunavati po redni ceni, skladno s tarifo banke Intesa Sanpaolo Bank. Po preteku 12 mesecev se izbrani paket zaračuna skladno z vsakokrat veljavno tarifo banke, in sicer za paket Start 5,30 evra, Digital 2,99 evra in Plus 13 evrov. V primeru spremembe tarife banke je lahko cena paketa drugačna. Paket Digital je mogoče skleniti izključno po spletu. Preverite pogoje za odprtje paketa Digital po spletu.

** Posebna ponudba za sklenitev depozita velja do 31. 10. 2023 za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in sklenejo paket Digital, Start ali Plus ter prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Ponudba velja za sklenitev depozita v znesku od minimalno 300 evrov do maksimalno 100.000 evrov. Če stranka ne izpolnjuje pogojev, se obrestna mera za depozit zniža.

Naročnik oglasne vsebine je Banka Intesa Sanpaolo d.d.