Kje in kako hitro dobiti nujno konzularno pomoč

Na ministrstvo za zunanje zadeve in diplomatsko-konzularna predstavništva Slovenije po svetu se je zaradi razmer na Bližnjem vzhodu v zadnjih 24 urah obrnilo okoli 150 Slovencev in Slovenk za informacije in nasvete. Resorno ministrstvo in uslužbenci na diplomatsko-konzularnih predstavništvih neprestano odgovarjajo na telefonske klice in odgovarjajo na e-poštna sporočila državljanom in državljankam.

Zunanje ministrstvo opozarja, da je zračni prostor v nekaterih državah začasno zaprt, zato prihaja do odpovedi letov. Glede na razmere obstaja tudi možnost, da se bo zaprl še zračni prostor v Savdski Arabiji in Omanu.

»Slovenski državljani naj se v primeru odpovedi leta za nadaljnje napotke obrnejo na turistično agencijo, s katero potujejo, ali pa na letalsko družbo. V primeru, da se nahajajo Izraelu ali Iranu, naj ostanejo na varnem in upoštevajo navodila lokalnih oblasti,« svetujejo na ministrstvu.

Poslovanje veleposlaništev Slovenije v Tel Avivu in Teheranu je omejeno le na nujno pomoč.

V primeru nujne konzularne pomoči se lahko državljani Slovenije po pomoč obrnejo na pristojna predstavništva Slovenije v tujini (Združeni arabski emirati, Izrael, Egipt) in sicer na spletnih straneh: https://gov.si/predstavnistva/ in https://gov.si/drzave/ ali pa na dežurno službo ministrstva na telefon 01/478-2219. Ker so telefonske linije zelo zasedene na zunanjem ministrstvu prosijo za potrpežljivost.

Kontakti za nujno konzularno pomoč:

Veleposlaništvo v Abu Dabiju:

Dežurni številki: +971503541079

+971 501921637

Email: sloembassy.abudhabi@gov.si

Veleposlaništvo v Tel Avivu:

Email: sloembassy.telaviv@gov.si

Dežurna številka: +972 54 451 6076

Veleposlaništvo v Kairu:

Email: sloembassy.cairo@gov.si

Dežurna številka: +201225665004