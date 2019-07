Kje lahko pričakujete zastoje ob koncu tedna

V poletnem času bo vsak konec tedna, pogosto pa tudi ob ponedeljkih, močno povečan promet proti slovenski in hrvaški obali ter nasprotno proti notranjosti. Dars pri tem opozarja tudi na bolj obremenjena počivališča in parkirne prostore na počivališčih. Največ gneče je pričakovati v petek popoldne in soboto dopoldne.

Delovne zapore

Ta konec tedna bodite na cestah pozorni na delovno zaporo v soboto na avtocesti Šentjakob–Domžale proti Mariboru, kjer bo promet ves dan urejen po le enem pasu, zato je pričakovati zastoje, opozarja Dars.



Do nedelje bo promet na delu odseka štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami na območju nekdanje cestninske postaje Tepanje zaradi njene rušitve urejen samo po enem pasu v vsako smer, zato je pričakovati zastoje.



V nedeljo pa bo zaradi popravila poškodovanega betonskega vozišča v predoru Pletovarje popolna zapora štajerske avtoceste med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru, in sicer od polnoči do predvidoma 12. ure. Zaprti bodo uvozi na avtocesto Celje center, Celje vzhod in Dramlje v smeri iz Ljubljane proti Mariboru. Obvoz bo urejen prek priključka Celje center po regionalni cesti Celje–Frankolovo–Slovenske Konjice.





Predvidena dela

Zastoji bodo tudi na območjih predvidenih del. V osrednji Slovenji bo v soboto predvidoma med 3.30 in 23. uro promet na delu odseka avtoceste A1 med Šentjakobom in Domžalami proti Ljubljani v razdalji približno 500 metrov potekal le po prehitevalnem pasu zaradi popravila udarnih jam, posedkov in mrežastih razpok vozišča voznega pasu.



Na dolenjski avtocesti bo do predvidoma konca avgusta na odseku avtoceste A2 med Ivančno Gorico in Bičem v obeh smereh promet oviran na območju cestninske postaje Dob, kjer potekajo dela odstranitve cestninske postaje in preureditve območja.



Od 4. julija 2019 je promet na tem območju preusmerjen na le eno polovico avtoceste, kjer bo med delavniki do konca del urejen po sistemu 2 + 1:



med 19. in 12. uro po dveh zoženih pasovih proti Ljubljani in po enem proti Novemu mestu,

med 12. in 19. uro po dveh zoženih pasovih proti Novemu mestu in po enem proti Ljubljani,

ob koncih tedna pa: od petka od 19. do sobote do 14. ure dva pasova proti Novemu mestu ter eden proti Ljubljani, nato pa dva pasova proti Ljubljani in eden proti Novemu mestu do ponedeljka do 12. ure.



Na primorski avtocesti na delu odseka avtoceste A1 Divača–Kozina–Črni Kal potekajo dela v okviru rekonstrukcije vozišča na širšem območju platoja nekdanje cestninske postaje Videž. Zapora zaradi del je predvidena do konca julija 2019. Promet v razdalji približno dveh kilometrov poteka po eni polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v obe smeri vožnje.



Vse do konca del, predvidoma do konca julija 2019, bo zaprt izvozni krak z avtoceste iz smeri Kopra na priključku Kozina, obvoz bo urejen prek priključka Kastelec. Predvidoma v ponedeljek, 8. julija, pa bo zaprt uvozni krak iz krožišča Kozina na avtocesto proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti do priključka Divača, kjer bo možen uvoz na avtocesto.



Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do konca julija letos na odseku hitre ceste H4 med razcepom Nanos in Vipavo promet v razdalji približno sedmih kilometrov urejen po enem pasu v obe smeri vožnje, večinoma po eni polovici hitre ceste dvosmerno zaradi zgraditve poskusnih polj protivetrne zaščite. Med priključkoma Vipava in Ajdovščina proti Novi Gorici pa je promet zaradi navedenih del na razdalji približno enega kilometra urejen samo po prehitevalnem pasu.



Na obalni hitri cesti je zaprt uvozni krak priključka Slavček iz glavne ceste na hitro cesto H6 v smeri proti Izoli. Zapora je med turistično sezono izvedena zaradi povečanja prepustnosti na hitri cesti H5, v Kopru in na glavni cesti G1-11. Zapora kraka bo trajala predvidoma do konca septembra 2019.