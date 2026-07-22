Kje najceneje plačamo položnico

V teh čedalje bolj digitalnih časih čedalje več ljudi položnice plačuje v spletnih ali mobilnih bankah, kjer za to odštejejo minimalno provizijo oziroma je sploh ne, saj so tovrstne storitve v okviru (plačljivih) mesečnih paketov za imetnike transakcijskih računov pogosto brezplačne. A nekateri iz različnih razlogov še vedno fizično plačujejo položnice na bankah, poštah, trgovinah, bencinskih servisih, trafikah ali drugih plačilnih mestih, kjer jim takšno storitev seveda veselo zaračunajo, pri čemer se provizije med različnimi ponudniki precej razlikujejo. Pri Banki Slovenije pojasnjujejo, da zgornje omejitve višine provizij ni. Pogoj je le, da so nadomestila vnaprej objavljena in da je uporabnik o njih obveščen. Ceniki plačilnih storitev seveda obstajajo, a so po navadi dobro »skriti« ...