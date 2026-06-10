Kje najti dobrega obrtnika?

Na srečo obstaja na našem trgu platforma, ki je prepoznala to težavo in jo uspešno rešila – Mojmojster.net.

Ob začetku gradnje ali prenove se večina ljudi sreča z enakimi ovirami: obrtniki zamujajo ali se sploh ne pojavijo in so povrhu že zasedeni za mesece vnaprej … Dela trajajo dlje, kot je bilo dogovorjeno, kakovost ni takšna, kot je bila obljubljena, ali pa se stroški nepričakovano povečajo. Prav zato je pomembno najti dobre obrtnike z izkušnjami in dobrimi referencami – še posebej pri velikih projektih, kjer je en obrtnik odvisen od drugega.

Mojmojster – največja gradbena platforma v Sloveniji!

Mojmojster je spletna platforma, ki vam pomaga hitro in enostavno najti izkušene strokovnjake za gradnjo in obnovo. Na enem mestu lahko z le nekaj kliki pošljete povpraševanje, stopite v stik z obrtniki, prejmete ponudbe in na koncu izberete podjetje, ki najbolj ustreza vašim zahtevam in proračunu – vse to s pomočjo preverjenih ocen, komentarjev in pregledov opravljenega dela.

»Do danes je bilo prek platforme Mojmojster zaključenih skupno 467.000 gradbenih projektov!«

FOTO: Daibau

Kako stopiti v stik z obrtnikom?

Vse, kar morate storiti, je izpolniti preprost obrazec za povpraševanje na platformi. V povpraševanju določite vrsto dela, ki ga potrebujete, ter lokacijo in datum, ko naj se delo začne. Ekipa platforme Mojmojster bo vaše povpraševanje hitro obdelala in z vami po potrebi kontaktirala za dodatne informacije, ki bodo olajšale iskanje najprimernejšega izvajalca. Kmalu boste povezani z visoko ocenjenimi obrtniki iz svoje okolice. Vse to popolnoma brezplačno, brez obveznosti in brez provizije!

Ocene so jamstvo za kakovost!

Kako torej izbrati najboljšega izvajalca med ponujenimi?

Najzanesljivejši način, da ugotovite kakovost dela izvajalca, so ocene preteklih strank. Na platformi Mojmojster so zbrane izkušnje in ocene izvedenih projektov, tako pozitivne kot negativne. Po zaključku del namreč vsak naročnik oceni izvajalca in pusti komentar, kar vam omogoča vpogled v kakovost njegovega dela. Tako lahko preprosto primerjate ocene razpoložljivih izvajalcev in se odločite za tistega, ki vam najbolj ustreza. Nato se z njim dogovorite o podrobnostih projekta in delo se lahko začne!

»Preglejte profil izvajalca, ocene, mnenja in fotografije prejšnjih projektov ter izberite tistega, ki najbolje ustreza vašim potrebam.«

Ocene strank torej neposredno vplivajo na ugled izvajalcev in tega se tudi sami dobro zavedajo – zaradi česar si prizadevajo dela opraviti kakovostno in hitro ter tako zbrati čim več pozitivnih ocen. Z več kot 93.400 objavljenimi uporabniškimi ocenami je platforma tako najboljši vir preverjenih informacij o slovenskih mojstrih.

FOTO: Daibau

Vaš partner za gradnjo in prenovo

S platformo Mojmojster namesto tednov ali celo mesecev iskanja najboljšega izvajalca dobite vse informacije z le nekaj kliki in zavedanjem, da vsako priporočilo temelji na resničnih izkušnjah uporabnikov. Na platformi najdete tudi investicijski kalkulator, s katerim lahko ugotovite približne cene gradbenih del in materialov. Na voljo je tudi revija Mojmojster s strokovnimi članki in nasveti o najrazličnejših temah, kjer vas čaka na tisoče idej in inspiracij za naslednji veliki projekt.

Povezovanje z dobrimi obrtniki še nikoli ni bilo lažje. Z Mojmojster.net je iskanje izvajalcev za vaš projekt enostavno, hitro in brez stresa. Mojmojster je vaš partner pri gradnji in obnovi, ki vam bo vedno stal ob strani s strokovnimi nasveti in kontakti najboljših strokovnjakov – in to brezplačno!

Naročmik oglasne vsebine je Daibau