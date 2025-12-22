Kje si lahko obetajo sneg, ki bo poskrbel za beli božič?

Z nedeljskim zimskim solsticijem se je ob 16.03 po srednjeevropskem času začela koledarska zima in temu primerno se bo spremenilo tudi vreme. Po treh tednih dokaj mirnega in marsikje meglenega decembrskega vremena bo vremensko dogajanje v božičnem času precej bolj razgibano.

»S sredo prihaja zimsko vreme, ki bo v primerjavi z zadnjimi tedni precej bolj dinamično,« je povzel Branko Gregorčič iz Agencije RS za okolje (Arso).

Po trenutnih napovedih bo sneg večji del Slovenije pobelil že dan pred božičem, snežinke pa bi lahko ponekod naletavale tudi na sam božični dan. Sneženje bo izrazitejše v vzhodni Sloveniji, predvsem v Podravju, in tudi ponekod na Dolenjskem ter v Beli krajini.

Količina snega ostaja nekoliko negotova, saj bo močno odvisna od natančne lege sredozemskega ciklona. Trenutno kaže, da bi lahko v omenjenih delih Slovenije tudi po nižinah lokalno zapadlo več kot deset centimetrov snega, v gričevnatem in hribovitem svetu pa tudi več kot 20 centimetrov. Drugod po Sloveniji bo snežna pošiljka skromnejša.

Bel božič ostaja prej želja kot pravilo. V zadnjih 15 letih so v Sloveniji prevladovali božiči brez snega v večjem delu države. Nekoliko bolj zimsko je bilo lani in leta 2021, ko je sneg pobelil približno polovico države. V petek je bilo po podatkih Arsa na Kredarici izmerjenih 125 centimetrov snega, na Kaninu 77, na Krvavcu pa 29 centimetrov.

Obeti za ponedeljek in torek

Danes bo vreme oblačno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5, na Primorskem od 8 do 13 stopinj Celzija.

Tudi jutri bo oblačno, ponekod bodo občasno manjše padavine. Meja sneženja se bo do večera spustila do nadmorske višine okoli 600 metrov. Nekaj težav bo na Primorskem povzročala burja, ki bo v sredo ponekod v sunkih lahko presegala hitrost sto kilometrov na uro. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.