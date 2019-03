Kje so moji podatki najbolj varni

Podatkovni centri zagotavljajo varnost vaših podatkov. Foto: Klemen Razinger

V podatkovne centre so vgrajene najboljše komponente. Foto: Klemen Razinger

Prednosti najema podatkovnega centra PosiTa:

• sodobni in varni podatkovni centri s podvojeno pripadajočo informacijsko infrastrukturo,

• najem sistemske omare ali dela sistemske omare in sistemskih kapacitet ali najem po meri naročnika,

• več kot 800 kvadratnih metrov fizičnega prostora in več tisoč U-enot,

• izvedba z modularnimi celicami Lampertz in opremo priznanih proizvajalcev,

• opcija kontejnerskega podatkovnega centra (CDC),

• izjemno visoka varnost podatkov in fizično varovanje v režimu 24/7,

• možnost dodelave po želji naročnika,

• več kot 15 let izkušenj z oddajo sistemskega prostora.



Če želite več informacij in vašim potrebam prilagojeno ponudbo, obiščite spletno stran Pošte Slovenije.

Podatki so zlato tretjega tisočletja, zato ni vseeno, kam jih pospravimo. Možnosti je veliko, od lastnega podatkovnega centra do hranjenja v računalniškem oblaku, pri čemer pa ima vsaka svoje prednosti in slabosti. Zanimivo in varno rešitev na informacijske tehnologije ponuja tudi Pošta Slovenije, kjer se zavedajo odvisnosti poslovanja podjetij in organizacij od delovanja informacijskih sistemov. »Ti pa so odvisni od varnosti in razpoložljivosti delovanja strežniških in komunikacijskih sistemov. Podatkovni centri Pošte Slovenije in njihovi ločeni sistemski prostori so namensko zasnovani z vso potrebno oskrbno infrastrukturo, kamor lahko namestimo vašo strežniško in drugo informacijsko strojno opremo,« razložijo IT-strokovnjaki Pošte Slovenije.Investicija v vzpostavitev lastne IT-infrastrukture za podjetje ni zanemarljiv strošek, še posebej če želimo imeti najsodobnejšo opremo in visoko stopnjo varnosti. Ta ne pomeni le drage strojne in programske opreme, ampak tudi primerno zaščiten prostor. Dejstvo je, da si resen podatkovni center lahko privoščijo večja podjetja, a tudi ta zaradi visoke začetne investicije ne morejo doseči prihrankov. Če upoštevamo še vse varnostne, skladnostne in vzdrževalne vidike, lahko hitro ugotovimo, da lastna investicija ni smiselna.Alternativa lastnemu podatkovnemu centru je njegov najem in tega ponuja Pošta Slovenije v sklopu svoje storitve PosiTa. »PosiTa spreminja skrite stroške, pasti in nevarnosti lastništva ter vzdrževanja podatkovnega centra v vidne prihranke, varnost in neprekinjeno dosegljivost,« pravijo v Pošti Slovenije.Podatkovni center PosiTa je namenjen naprednim poslovnim uporabnikom, ki želijo nekatere sistemske zmogljivosti zaradi zagotavljanja višje stopnje varnosti izločiti iz svojega delovnega okolja. Gradnja, vzdrževanje in zagotavljanje delovanja lastnega podatkovnega centra in hitre odzivnosti v primeru težav zahtevajo velike investicije, ki se jim lahko izognete z najemom podatkovnega centra pri Pošti Slovenije.Vaše podatke lahko ogrozi tudi potres, zato je pomembno, da so vaši podatki shranjeni v potresno varnih področjih ter da so lahko shranjeni na več lokacijah. Podatkovni centri Pošte Slovenije in njihovi ločeni sistemski prostori na treh varnih lokacijah so namensko zasnovani prostori z vso potrebno oskrbno infrastrukturo, kamor lahko namestijo vašo strežniško in drugo informacijsko strojno opremo. Vaši podatki so lahko shranjeni na treh ločenih, varnih lokacijah: Ljubljana Vič, Maribor Tezno in Maribor Center.Podatkovni centri Pošte Slovenije imajo certifikat ISO/IEC 27001:2013, ki zahteva, da podjetje sistematično preverja varnostna tveganja, grožnje, ranljivosti in vplive. Prav tako zahteva, da so zasnovani in implementirani varnostni in nadzorni ukrepi in druge oblike ravnanja s tveganji. Ne nazadnje pa mora podjetje zagotoviti redno spremljanje in prilagajanje ukrepov informacijske varnosti ob spremembah v podjetju.Medtem ko je pri inoviranju poslovanja in izdelkov vašega podjetja omejitev nebo, pa vaše poslovanje uokvirjajo tako zakonske zahteve kot tudi zahteve vaših poslovnih partnerjev. Podatkovni centri PosiTe so bili zasnovani v skladu s slovensko zakonodajo, visoke performančne značilnosti pa pomenijo tudi, da boste z namestitvijo IKT-opreme v podatkovne centre PosiTe usklajeni tudi z zahtevami vaših poslovnih partnerjev.Eden najbolj pomembnih vidikov zakonske skladnosti določa, da podatki slovenskih podjetij in državljanov ostanejo v Sloveniji. Prav tako pa z razporeditvijo podatkovnih centrov izpolnjujete tudi zahteve, kot je ta, da so podatki oddaljeni vsaj 60 kilometrov od sedeža podjetja.Vaši partnerji in stranke pričakujejo neprekinjeno dosegljivost in hitro delovanje storitev, ki jih ponujate. V Pošti Slovenije so poskrbeli za vse vidike upravljanja podatkovnih centrov, ki so kritični za njihovo delovanje in vzdrževanje, zato da se vi lahko osredotočite na razvoj vaših storitev. V podatkovne centre PosiTe so vgradili najboljše komponente, ki zagotavljajo, da bo sistem optimalno hlajen in bo imel stabilno in hitro komunikacijo ter napajanje brez prekinitev.Pošta Slovenije je na trgu ponudila različne tipe podatkovnih centrov , ki so na voljo. Izbiramo lahko med:je klasični sistemski prostor s požarno odpornostjo po EI-60,zagotavlja najvišjo raven varnosti sistemskega prostora s celico Lampertz,pa je mobilni sistemski prostor, ki nastopa kot zaključena celota in je sestavljen po željah naročnika.Nabor storitev, med katerimi lahko izbirate: najem celotnega sistemskega prostora, najem oddelka v sistemskem prostoru, najem sistemske omare, najem delov sistemskih omar, najem sistemskih kapacitet, najem kontejnerskega podatkovnega centra. Več informacij lahko poiščete na spletnih straneh Pošte Slovenije