Veste, koliko je treba odšteti na enem od blejskih parkirišč? 7,5 evra na uro!

Zadnje dni se slovenski uporabniki družbenih omrežij (spet) vznemirjajo zaradi parkiranja. A tokrat ne v Ljubljani, ampak na Bledu. Iniciativa Zlata Slovenija je na facebooku objavila fotografijo cenika (zasebnega) parkirišča Velika Zaka ob priljubljenem istoimenskem kopališču ob Blejskem jezeru in kampu: za vsako začeto uro parkiranja je treba odšteti kar 7,5 evra.

Zlata Slovenija, sicer društvo upokojencev in športnikov, ki med drugim opozarja na aktualne lokalne in državne ukrepe, je ob tem zapisala: »Astronomska urna postavka kot filter. Cena 7,50 evra za vsako začeto uro parkiranja je postavljena izjemno visoko. Ker gre za turistično točko, kjer ljudje redko ostanejo le pol ure, povprečen obisk plaže ali krajši sprehod hitro nanese od 22 do 30 evrov. Pritiski na denarnico se začnejo takoj ob prehodu zapornice, saj se celotna ura zaračuna, četudi parkirate le za pet minut.«

V objavi so označili tudi blejskega župana Tonija Mežana, ki je v odzivu pojasnil, da je to zasebno parkirišče, in dodal, da je na občinskih v prvi coni treba odšteti 4,5 evra na uro, preostala pa so cenejša, v Betinu celo brezplačna.

Kakor koli že, tudi 4,5 evra na uro ni ravno poceni. Res pa je, da so na Bledu tudi cenejša parkirišča, le malce dlje se je treba sprehoditi do jezera. Na centralnem parkirišču P03, ki sprejme 199 vozil, ura parkiranja stane 2,5 evra, na nekaterih parkiriščih nekaj več ali nekaj manj, obstajajo pa tudi brezplačna parkirna mesta. Na večini občinskih parkirišč v bližini jezera parkiranje stane 2,5 evra na uro, na parkirišču Mala Zaka 4,5 evra, pri železniški postaji pa šest evrov. Dejansko so vse informacije o parkiriščih in cenah dostopne na spletni strani bled.si.

Na parkirišču Velika Zaka ob priljubljenem istoimenskem kopališču ob Blejskem jezeru in kampu je treba za vsako začeto uro parkiranja odšteti kar 7,5 evra. VIR: Googlovi zemljevidi

V prihodnjih dneh bomo na Delu pogledali tudi, kakšne so cene parkiranja drugod po Sloveniji, pri čemer lahko že zdaj povemo, da na Obali, v centru Ljubljane in na drugih priljubljenih turističnih lokacijah niso ravno nizke.