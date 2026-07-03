Kje so še prosta mesta: 2464 neizkoriščenih vpisov po državi

V prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2026/2027 se je do danes vpisalo 22.710 bodočih dijakov. Na nobeno od izbranih šol oziroma programov se ni uspelo uvrstiti 194 kandidatom. Na voljo je še 2464 prostih mest in to v skoraj vseh regijah in na vseh vrstah programov, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, ki ga vodi Borut Rončević.

Od 22.710 vpisanih bodočih dijakov v prvem in drugem krogu se je največ, to je 9636, vpisalo na srednje strokovno izobraževanje. Največkrat so izbrali programe ekonomski tehnik, gradbeni tehnik, zdravstvena nega, tehnik računalništva, strojni tehnik, predšolska vzgoja, elektrotehnik, kozmetični tehnik in farmacevtski tehnik.

Gimnazijske program je vpisalo 7544 kandidatov, največ v programe splošne gimnazije, tehniške gimnazije in v športni oddelek gimnazije.

V srednje poklicno izobraževanje se je vpisalo 4755 kandidatov. Največ se je, tako kot vsako leto, vpisalo v programe avtoserviser, frizer, trgovec, mizar, elektrikar, mehatronik operater, bolničar - negovalec, tudi gastronomske in hotelske storitve ter administrator.

Programe nižjega poklicnega izobraževanja pa je izbralo 775 bodočih dijakov.

Poleg 22.710 kandidatov sta se 102 kandidata sicer vpisala na vzporedno izobraževanje.

Dobrih 190 kandidatov ni uspelo

Na nobeno izmed izbranih šol oziroma programov se ni uspelo uvrstiti 194 kandidatom. Med tistimi, ki se v drugem krogu niso uspeli razvrstiti na noben program, jih je bilo 91 prijavljenih na programe v osrednjeslovenski regiji, 46 v obalno-kraški regiji, po 15 na Gorenjskem in v podravski regiji, 11 v savinjski regiji, osem v primorsko-notranjski regiji ter po štirje v goriški in posavski regiji.

Od 2464 prostih mest je na voljo 195 mest na programih nižjega poklicnega izobraževanja, 1021 mest na programih srednjega poklicnega izobraževanja, 807 mest na programih srednjega strokovnega izobraževanja, 441 pa je še gimnazijskih mest.

Poleg tega je na voljo še šest mest na različnih modulih umetniške gimnazije za vzporedno izobraževanje.