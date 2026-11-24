Delež otrok, starih do pet let, se je v Evropi v zadnjem desetletju zmanjšal s 6,2 na 5,6 odstotka prebivalstva. V Grčiji in Španiji jih je skoraj četrtino manj, medtem ko se je njihovo število v Nemčiji povečalo za 18 odstotkov. Države zato iščejo načine, kako družinam olajšati odločitev za starševstvo. Eden od njih je dostopnejše in cenejše varstvo otrok. Toda koliko vrtci stanejo in ali nižje cene vplivajo tudi na rodnost? Švedska raziskava, objavljena leta 2013 v reviji Journal of Population Economics, je pokazala, da lahko nižji stroški varstva vplivajo na odločitev za otroka. Po reformi, s katero so na Švedskem znižali cene vrtcev, so v 18 mesecih zabeležili od tri do pet dodatnih rojstev na 1000 žensk. Raziskovalke so učinek ocenile kot štiri- do šestodstotno povečanje ...