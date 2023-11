Na Prešernovem trgu se je začel 2. shod za Palestino, po oceni se je zaenkrat na njem zbralo nekaj sto udeležencev. »Tu smo zato, ker Gaza postaja pokopališče,« se je slišalo uvodoma. Veliko je bilo kritik ZDA in EU, tudi Slovenije, ki po mnenju protestnikov molčijo ali situacijo celo podpirajo.

»Kje sta Tanja Fajon in Robert Golob? Zahtevamo svobodno Palestino!« je bilo med drugim slišati preko megafona, preden so se udeleženci z minuto molka poklonili tisočem dosedanjih žrtev v Gazi. Zatem so krenili proti ameriškemu veleposlaništvu, slišati je bilo ponavljajoče se vzklike »Otrokom igranje, ne obstreljevanje«, »Izrael bombardira, Nato financira« ali »Free, free Palestine«.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Pred veleposlaništvom ZDA, obkroženim s policisti, se je preko megafona slišalo tudi: »Zahtevamo svobodno Palestino od reke do morja. Smrt fašizmu, imperiaizmu in sionizmu!«

FOTO: Matej Družnik/Delo

Na Trgu republike, cilju pohoda, so na tla položili tudi zavezane zvitke okrvavljenega belega blaga, simbola otroških žrtev v Gazi. Sledili so vzkliki »sionisti teroristi«, redi množice je bil tudi transparent z napisom, da antisionizem ni enak antisemitizmu ...

FOTO: Matej Družnik/Delo

»Nujno je, da tudi Slovenija opozori na nevarnost in nesprejemljivost izvršitve genocida nad Palestinkami in Palestinci, se zavzame za takojšnje prenehanje napadov na Gazo in na Zahodnem bregu in v tej luči sprejme konkretne ukrepe proti Izraelu ter se za to zavzame tudi v okviru EU: prekine diplomatske odnose, uvede vojaški embargo in sankcije ter zahteva nepristransko preiskavo morebitnih vojnih hudodelstev in zločinov zoper človečnost,« so ob napovedi shoda zapisali v Gibanju za pravice Palestincev.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Shod sicer poteka na relaciji od Prešernovega trga, prek Čopove in Cankarjeve ulice do veleposlaništev ZDA in Nemčije ter Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, zatem pa prek Šubičeve ulice do končne točke na Trgu republike.

V Gibanju poudarjajo, da postaja Gaza pokopališče. Ljudje ne umirajo samo zaradi bombardiranj, ampak tudi zaradi pomanjkanja zdravstvene oskrbe, vode in hrane, število žrtev pa se povečuje tudi na okupiranem Zahodnem bregu, saj se, kot opozarjajo, nasilje izraelske vojske in s strani Izraela oboroženih naseljencev nezakonitih naselbin dnevno povečuje.