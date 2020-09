Kjer ni zadostne razdalje, uporaba mask od danes tudi na prostem

8.15 Maske tudi na prostem, v vzgojno-izobraževalnih zavodih več izjem

Od danes so zaščitne maske obvezne tudi na prostem, ko ni mogoče zagotoviti dvometrske varnostne razdalje, in v vseh zaprtih javnih prostorih.Kar zadeva nošnjo mask v šolah, je vlada kljub prvotno drugačnim napovedim med izjeme, za katere odlok ne velja, uvrstila tudi vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojiteljev pri opravljanju neposrednega dela z otroki, v primeru zagotavljanja vsaj dveh metrov medosebne razdalje pa pri izobraževalni dejavnosti mask prav tako ne bo treba nositi učiteljem do vključno 6. razreda osnovne šole. Učencem od 7. razreda osnovne šole dalje in dijakom srednjih šol mask ne bo treba nositi, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 metra razdalje. Prav tako so med izjemami osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.V ponedeljek stopi v veljavo tudi vladni odlok, ki opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljuje od 6.00 do 22.30.