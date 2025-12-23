Klakočar Zupančič na slavnostni seji: »Delovali smo učinkovito«

Predsednica DZ je na slavnostni seji parlamenta pred dnevom samostojnosti in enotnosti ob spominu na dogodke, ki so pripeljali do samostojne države, poudarila, da so ljudje tedaj politiki zaupali nalogo uresničiti plebiscitarno odločitev za življenje v samostojni, neodvisni, demokratični in pravni državi ter sporočili, da pri najpomembnejši odločitvi o usodi slovenskega naroda ne sme biti delitev.

Današnja generacija politikov bi se zato morala zavedati, da volivcev ne gre podcenjevati. »Poskusi manipulacij, populizem, kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter politizacija intimnih odločitev delujejo le nekaj časa. Človeška družba ne prenese dolgotrajnih in hudih krivic,« je prepričana.

Velik del slavnostnega govora pa je prva predsednica DZ posvetila pregledu iztekajočega se mandata DZ. Zagotovila je, da so delovali učinkovito, četudi želijo nekateri ustvariti drugačen vtis. Sprejeli so nekaj pomembnih odločitev, številne zakone in druge akte, katerih namen je izboljšati kakovost življenja ljudi, je nanizala. Prepričana je tudi, da so v DZ oblikovali nove prakse, s katerimi so odpravili oviranje zakonodajnih postopkov preko parlamentarnih institutov, ki temu niso namenjeni.

Slavnostne seje so se ob poslancih udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik DS Marko Lotrič, predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin in predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević. Prisotnih je bilo tudi več članov vlade, a tudi tokrat brez prvega med njimi, premierja Roberta Goloba, ki bo sicer slavnostni govorec na večerni državni proslavi. Seje DZ so se udeležili tudi bivši predsedniki republike, Milan Kučan, Danilo Türk in Borut Pahor, več nekdanjih predsednikov DZ, diplomatski zbor ter drugi visoki predstavniki političnega, družbenega in verskega življenja.

V kulturnem programu je nastopil tamburaški orkester Dobréč in parlamentarni pevski zbor Kvorum. Slavnostno dogajanje v DZ pa so pospremili tudi s predvajanjem kratkega filma ob 35. obletnici plebiscita, ki so ga pripravili študenti mariborske univerze fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.