    Toplo-hladen odnos z Golobom in Svobodo se je končal z izstopom iz stranke

    Urška Klakočar Zupančič je izstopila iz Gibanja Svoboda. V stranki naj bi bila pripravljena ostati le, če bi Robert Golob izstopil iz politike.
    STA
    24. 4. 2026 | 18:53
    24. 4. 2026 | 19:05
    Urška Klakočar Zupančič je izstopila iz stranke Gibanje Svoboda, so potrdili v stranki. Bila je viden obraz stranke, nekaj časa je bila njena podpredsednica, v minulem mandatu je delovala kot predsednica DZ. V stranki njeno odločitev spoštujejo, so navedli za STA.

    Rdeči čevlji so v muzeju, a njen resnični pečat je drugje

    »Razumemo in spoštujemo njeno odločitev. Urški Klakočar Zupančič se zahvaljujemo za vse, kar je storila dobrega za državo in stranko,« so v odzivu zapisali v Gibanju Svoboda.

    Namigovala, da so ji namenili neizvoljiv okraj

    Po informacijah STA sicer ob podaji izstopne izjave Klakočar Zupančič stranki ni podala podrobnejših pojasnil. Je pa po tistem, ko na marčnih volitvah ni bila izvoljena za poslanko v tem mandatu, sama napovedala umik iz politike.

    »Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej izven politike,« je tedaj zapisala na družbenem omrežju Facebook.

    Klakočar Zupančič je na volitvah sicer prejela 4083 glasov v volilnem okraju Ljubljana Center. V svojih izjavah po volitvah je namigovala tudi, da so ji v stranki namenili neizvoljiv okraj.

    Portal N1 tudi, da naj bi v stranki nameravala ostati le v primeru, če bi predsednik stranke Robert Golob, potem ko ni uspel sestaviti nove vlade, politiko zapustil. A naj bi premier v odhodu Svobodi dal jasno vedeti, da namerava v politiki vztrajati, tudi ko se preseli v opozicijo, dodaja portal. STA pojasnila Klakočar Zupančič še čaka.

    Mislili so, da bom mala malica. Potem so videli, da sem malo večji zalogaj

    Eden najbolj prepoznavnih obrazov Svobode

    Klakočar Zupančič je sicer veljala za enega najbolj prepoznavnih obrazov stranke, na lestvicah priljubljenosti politikov pa še vedno drži visoka mesta. V zadnji anketi Vox populi časnika Dnevnik, objavljeni v začetku tedna, je bila na tretjem mestu.

    Njen odnos s stranko pa je bil toplo-hladen. Bila je med ustanovnimi člani stranke, ki je nastala pred volitvami 2022 s preoblikovanjem Stranke Zelenih dejanj. Na ustanovnem kongresu je bila izvoljena za podpredsednico, a je s položaja odstopila oktobra 2023, ko naj bi se zaiskrilo med njo in predsednikom stranke Golobom. Sama je sicer javno pojasnjevala, da položaj zapušča, ker se želi bolj posvetiti vodenju DZ.

    Nekdanja sodnica je na mestu predsednice DZ veljala za odločno, marsikdaj je bila deležna tudi ostrih kritik, zlasti iz vrst opozicije.

    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
    22. 4. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Razredni sovražnik Stevo

    Stevanović je moderni ekvivalent in parodija lumpenproletarca. Njegova »moč ljudem« namesto o delavcu govori o podjetiziranem in prekariziranem posamezniku.
    Mojca Pišek 23. 4. 2026 | 18:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Ekskluzivno

    Komisija odlaša s prepovedjo, ljudje umirajo: osem odstotkov smrti

    Ekskluzivno: Zaradi zavlačevanja Evropske komisije 100.000 ton najnevarnejših snovi konča v okolju. Dosjeji za dve tretjini od 22 kemikalij so bili zamrznjeni.
    Maja Prijatelj Videmšek 24. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Telekomunikacije

    Več prenosa podatkov in poslanih sporočil

    Lani je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih več kot 465 milijonov odhodnih telefonskih klicev.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Prostovoljci

    Brez prostovoljstva ne bi bilo medalj niti tekem

    Zagnani posamezniki gradijo športna društva in prvi sprejmejo mlade talente.
    Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Predstava v ljubljanski Drami

    (OCENA) Lucy Kirkwood: Komarji

    Uprizoritev kljub vsemu ne uide občutku prenasičenosti, ki izhaja predvsem iz že tako bogatega in tematsko razpršenega besedila.
    24. 4. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Stranke druga drugi skrivajo ministrske sezname, Mahnič na čelo Sove?

    Janez Janša zatrjuje, da SDS še ni odločena, da bo za vsako ceno sestavljala vlado. Najverjetnejši mandatar ima v žepu tudi podpise zunajkoalicijske Resnice.
    Uroš Esih 24. 4. 2026 | 19:22
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Instašport

    Janja in Neja na dopustu, Lamine Yamal bo počival pod prisilo

    Minuli teden so športniki delili utrinke z dopustov in s priprav pred začetkom sezone. Lamine Yamal je zaradi poškodbe že končal sezono z Barcelono.
    24. 4. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sporni ukrepi

    Divji zahod Giorgie Meloni

    Italijanska vlada je spremenila sporni amandma o finančnem nadomestilu odvetnikom za izvedene prostovoljne repatriacije.
    Gašper Završnik 24. 4. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ciprski vrh

    Začetek lomljenja kopij o bruseljski blagajni

    Voditelji EU so se na zasedanju prvič temeljito lotili prihodnjega večletnega proračuna.
    Peter Žerjavič 24. 4. 2026 | 19:16
    Preberite več
