Toplo-hladen odnos z Golobom in Svobodo se je končal z izstopom iz stranke

Urška Klakočar Zupančič je izstopila iz stranke Gibanje Svoboda, so potrdili v stranki. Bila je viden obraz stranke, nekaj časa je bila njena podpredsednica, v minulem mandatu je delovala kot predsednica DZ. V stranki njeno odločitev spoštujejo, so navedli za STA.

»Razumemo in spoštujemo njeno odločitev. Urški Klakočar Zupančič se zahvaljujemo za vse, kar je storila dobrega za državo in stranko,« so v odzivu zapisali v Gibanju Svoboda.

Namigovala, da so ji namenili neizvoljiv okraj

Po informacijah STA sicer ob podaji izstopne izjave Klakočar Zupančič stranki ni podala podrobnejših pojasnil. Je pa po tistem, ko na marčnih volitvah ni bila izvoljena za poslanko v tem mandatu, sama napovedala umik iz politike.

»Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej izven politike,« je tedaj zapisala na družbenem omrežju Facebook.

Klakočar Zupančič je na volitvah sicer prejela 4083 glasov v volilnem okraju Ljubljana Center. V svojih izjavah po volitvah je namigovala tudi, da so ji v stranki namenili neizvoljiv okraj.

Portal N1 tudi, da naj bi v stranki nameravala ostati le v primeru, če bi predsednik stranke Robert Golob, potem ko ni uspel sestaviti nove vlade, politiko zapustil. A naj bi premier v odhodu Svobodi dal jasno vedeti, da namerava v politiki vztrajati, tudi ko se preseli v opozicijo, dodaja portal. STA pojasnila Klakočar Zupančič še čaka.

Eden najbolj prepoznavnih obrazov Svobode

Klakočar Zupančič je sicer veljala za enega najbolj prepoznavnih obrazov stranke, na lestvicah priljubljenosti politikov pa še vedno drži visoka mesta. V zadnji anketi Vox populi časnika Dnevnik, objavljeni v začetku tedna, je bila na tretjem mestu.

Njen odnos s stranko pa je bil toplo-hladen. Bila je med ustanovnimi člani stranke, ki je nastala pred volitvami 2022 s preoblikovanjem Stranke Zelenih dejanj. Na ustanovnem kongresu je bila izvoljena za podpredsednico, a je s položaja odstopila oktobra 2023, ko naj bi se zaiskrilo med njo in predsednikom stranke Golobom. Sama je sicer javno pojasnjevala, da položaj zapušča, ker se želi bolj posvetiti vodenju DZ.

Nekdanja sodnica je na mestu predsednice DZ veljala za odločno, marsikdaj je bila deležna tudi ostrih kritik, zlasti iz vrst opozicije.