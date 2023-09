Klakočar Zupančičeva s hrvaškim kolegom poudarila pomen sodelovanja

Izjemno pomembno je, da ne sodelujeta le vladi Slovenije in Hrvaške, temveč tudi da parlamenta obeh držav vzpostavita kontinuiran dialog, je danes v Ljubljani poudaril predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković. Tudi njegova gostiteljica, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, je izpostavila pomen parlamentarne diplomacije.

Sogovornika sta izrazila zadovoljstvo nad tem, da med Ljubljano in Zagrebom poteka reden politični dialog, da sta državi dobri prijateljici in veliki gospodarski partnerici ter da trgovinska menjava med njima raste iz leta v leto. »Delimo dobro in zlo,« je dejal Jandroković.

Jandroković je svoj obisk označil za zelo pomemben, saj je, kot je pojasnil, predsednik hrvaškega sabora nazadnje Slovenijo obiskal pred desetimi leti. FOTO: Črt Piksi/Delo

Klakočar Zupančičeva je pri tem poudarila, da je sama velika zagovornica parlamentarne diplomacije, saj je ta po njenih besedah fleksibilnejša ter nudi več možnosti in prilagajanj kot uradna diplomacija. Jandroković je svoj obisk označil za zelo pomemben, saj je, kot je pojasnil, predsednik hrvaškega sabora nazadnje Slovenijo obiskal pred desetimi leti.

Predsednici DZ je v imenu hrvaškega naroda in vlade v Zagrebu izrazil sožalje za žrtve nedavnih poplav, ta pa se mu je zahvalila za pomoč in podporo Hrvaške. »Temu, kar se je zgodilo v Sloveniji, doslej naša generacija še ni bila priča in upam, da takšnih katastrof ne bomo več videli,« je dejal Jandroković.

Dodal je, da sta s Klakočar Zupančičevo razpravljala o krepitvi sodelovanja pristojnih institucij obeh držav pri upravljanju voda ter gradbenih podjetij pri obnovi po poplavah. Poudaril je tudi, da hrvaška vojska trenutno pomaga pri gradnji mostu na reki Dreti.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Kot sta dejala predsednika parlamentov, sta naslovila tudi odprta vprašanja med državama. Glede arbitražne razsodbe sta dejala, da nimata pristojnosti za operativno reševanje tovrstnih vprašanj, vendar pa bosta, kot sta zagotovila, vladi svojih držav opogumila, da iščeta rešitve, ki bodo sprejemljive za obe strani.

Poleg srečanja s Klakočar Zupančičevo se bo Jandroković z delegacijo danes sestal tudi s premierom Robertom Golobom, v četrtek pa ga bo sprejel še predsednik državnega sveta Marko Lotrič.