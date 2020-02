Klampferjeva odstopila kot podpredsednica SMC in izstopila iz stranke

Ministrica za deloje v nedeljo predsednika SMCobvestila, da nepreklicno odstopa z mesta podpredsednice SMC, prav tako je izstopila iz stranke. Kot je razvidno iz pisma Počivalšku, ki ga je danes posredovala medijem, se je za to odločila zaradi nezadovoljstva in nestrinjanja z vodenjem stranke.Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki po odstopu premieraopravlja tekoče posle, je v pismu predsedniku SMC zapisala, da je njena odločitev posledica nestrinjanja z vodenjem stranke, še posebej v času po odstopu predsednika vlade.»Vedno sem verjela, da so rezultati dela tisto, kar politiku daje verodostojnost, s katero lahko stopi pred ljudi. S svojo ekipo sem kljub manjšinski vladi uspešno zaključila številne projekte,« je navedla Klampferjeva. Ob tem je med drugim navedla ohranitev socialne varnosti, dvig minimalne plače, dvig materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila ter starševskega dodatka, ustavitev padanja pokojnin in dvig odmernega odstotka, pa tudi ukrepe na trgu dela.»Menim, da smo opravili veliko dobrega za ljudi, prav gotovo pa je ostalo še veliko izzivov,« je navedla Klampferjeva, ki verjame, da so našteti rezultati lahko v ponos SMC.»Žal pa v naši stranki niso vsi takšnega mnenja. Kot kaže, tudi ti ne, spoštovani predsednik. Najin pogovor tistega jutra, tik pred odstopom predsednika vlade, je razkril marsikatero pomanjkljivost v delovanju stranke,« je zapisala v pismu Počivalšku. Po njenih besedah je pogovor razkril tudi, da delo ni cenjeno, »bolj od dela namreč štele populizem«.