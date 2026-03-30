Slovenska mladinka se s svetovnega prvenstva vrača s srebrno medaljo

Mladinka Klara Velepec se s svetovnega prvenstva v tekmovalnem turnem smučanju v francoskem Puy-Saint-Vincentu vrača s srebrno medaljo v vzponu v kategoriji do 20 let, potem ko je v začetku marca na evropskem prvenstvu osvojila srebro posamično in bron v sprintu, novi olimpijski disciplini, so sporočili s Planinske zveze Slovenije (PZS). To je pravljična sedma medalja 19-letne Radovljičanke v letošnji izjemni sezoni, ko je stala na stopničkah na sedmih od osmih tekem, na katerih je nastopila. Vsestranskost je dokazala z dvema zlatima, tremi srebrnimi in dvema bronastima odličjema v treh različnih disciplinah –vzponu, sprintu in posamično.

Francosko smučarsko središče Puy-Saint-Vincent je med 25. in 29. januarjem gostilo svetovno turnosmučarsko karavano na tekmi svetovnega pokala, ki je bila hkrati tudi mladinsko svetovno prvenstvo 2026. Prvi dan je bila na sporedu posamična tekma, 26. januarja pa tekma v vzponu, ki so jo zaznamovale zahtevne vremenske razmere z močnim vetrom, zaradi česar so organizatorji morali prilagoditi progo, da so bili tekmovalci – skupno jih je bilo 180 v treh starostnih kategorijah – manj izpostavljeni vetru.

Klara Velepec (v črno-zelenem) je s srebrom v vzponu na mladinskem svetovnem prvenstvu v svojo zbirko dodala pravljično sedmo medaljo v letošnji izjemni sezoni. FOTO: ISMF/PZS

V vzponu se je izkazala mladinka Klara Velepec (PD Poljčane), ki je v Franciji branila lanski naslov svetovne prvakinje v kategoriji do 20 let. Zahtevno progo s 550 višinskimi metri je premagala v času 29 minut 31,6 sekunde, premoč v ženski konkurenci do 20 let pa je letos morala priznati Italijanki Silvii Boscacci (29:02,8), ki je bila hitrejša za 28,8 sekunde; na tretje mesto se je uvrstila Španka Aina Garreta Farrús (29:50,7).

Najpomembnejša tekma sezone

»Za menoj je najpomembnejša tekma sezone, ki sem jo opravila z odliko. Naziv svetovne podprvakinje sem si prigarala na eni zame najtežjih tekem do zdaj. Res sem dala vse od sebe, kar se je videlo tudi na cilju. Ob prečkanju ciljne črte ni bilo moči za proslavljanje, potrebovala sem nekaj minut, da si je telo malo opomoglo, in ko sem se zavedala, kaj mi je ponovno uspelo, sem imela nasmeh do ušes,« je kar žarela Klara Velepec, upravičeno ponosna na svoje letošnje uspehe.

»V letošnji sezoni moje telo in glava dokazujeta, da mi je uspelo stopiti stopničko višje kot lani. Res mi ni uspelo ponoviti zlate medalje in naziva svetovne prvakinje v vzponu, sem pa lahko še ponosnejša nase, saj sem čisto vse vzpone in skoraj vse ostale tekme, na katerih sem nastopila, končala med najboljšimi tremi, kar kaže na kakovostno in dobro delo skozi vso sezono. To je bila res moja sezona z dvema zlatima, tremi srebrnimi in dvema bronastima medaljama,« je povedala 19-letna Radovljičanka.

Klara je po pisanju PZS na mladinskem svetovnem prvenstvu v Franciji z visokimi pričakovanji nastopila tudi 28. marca v sprintu, a žal ji je zmanjkalo moči, v kvalifikacijah je izgubila kožo na smučeh in tako ostala brez možnosti za boj za najboljša mesta; tekmo je končala na 14. mestu. Najuspešnejša slovenska tekmovalna turna smučarka lanskega leta se je z evropskega prvenstva 2026 v začetku marca vrnila s srebrno medaljo posamično in bronasto v sprintu.

Sezono mladinskega svetovnega pokala 2026 je začela februarja v Nemčiji z bronom v vzponu, teden pozneje pa na Norveškem skupno osvojila kar tri medalje: zlato v sprintu, svojo prvo v tej olimpijski disciplini, prav tako zlato v vzponu in srebrno na posamični preizkušnji.

Uspešni Slovenci

Klara Velepec je presenetila pred dvema letoma v svoji prvi sezoni v tekmovalnem turnem smučanju, ko je na evropskem prvenstvu 2024 kot kadetinja (do 18 let) v disciplini vzpon osvojila srebro, prvo slovensko medaljo na največjih turnosmučarskih tekmovanjih. Lani je v konkurenci do 20 let v vzponu postala mladinska svetovna prvakinja, naslova pa se je veselila skupaj s Klemnom Španringom, ki je bil svetovni prvak med mlajšimi člani (do 23 let).

Španring (PD Poljčane) je prav tako nastopil v vzponu na tekmi svetovnega pokala v Puy-Saint-Vincentu in jo sklenil v zlati sredini, na 23. mestu (23:10,8). Za zmagovalcem, nepremagljivim Švicarjem Rémijem Bonnetom (20:43,8), ki je vknjižil že 32. zmago svetovnega pokala, je zaostal dve minuti in 27 sekund. Na evropskem prvenstvu 2026 v začetku marca se je 23-letni tekmovalec iz Poljčan z devetim mestom uvrstil med najboljšo evropsko deseterico tekmovalcev v vzponu.

V sprintu je slovenske barve zastopal tudi Maj Pritržnik (TSK LiMa), na nedavnem evropskem prvenstvu šesti med mlajšimi člani (do 23 let) v tej olimpijski disciplini. Na tekmi svetovnega pokala v Puy-Saint-Vincentu, kjer je slavil dvakratni svetovni prvak, Francoz Thibault Anselmet, se je Pritržnik prebil v prvo polovico nastopajočih, na 24. mesto med člani, kar je prva uvrstitev 21-letnega tekmovalca z Dobrne med najhitrejših 30 v članski konkurenci, še piše PZS.