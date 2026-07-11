Klasičen poletni konec tedna na avtocestah: gneča, zastoji, nesreče in zapore

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je štajerska avtocesta zaradi prometne nesreče v predoru Pletovarje zaprta v obe smeri. Obvoz za osebna vozila je mogoč po regionalni cesti Celje-Vojnik-Slovenske Konjice.

Zaradi policijske intervencije je zaprta tudi cesta Novo mesto-Uršna Sela-Gaber. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru.

Na primorski avtocesti je zastoj med Ravbarkomando in Postojno proti Kopru, pa med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja, Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled.

Poleg tega ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte, zato je treba prilagoditi hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano!

Po podatkih PIC je na pomurski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi; nedolgo nazaj je bila v to smer zaprta cela polovica pomurke. Predor Karavanke je odprt in ponovno prevozen v obe smeri, potem ko je bil zaprt zaradi okvare vozila, prav tako je spet prevozna primorska avtocesta med počivališčem Ravbarkomanda in Postojno v obe smeri.

PIC še poroča, da je zaradi prometne nesreče pri Mihalovcih zaprta cesta Ljutomer-Ormož. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber-Uršna Sela-Novo mesto, Ručetna vas-Črnomelj in Semič-Jugorje. Na primorski avtocesti sta zaradi okvare vozil zaprta počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter počasni pas med Uncem in počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru.

Zastoji in zapore

Zastoji nastajajo na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je gneča med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je kolona vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 500 metrov, zastoji pa nastajajo tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri.

Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi del priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani; obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani.

Zaradi gradnje tretjega pasu med Šentjakobom in Domžalam je na štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani; obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. FOTO: Leon Vidic

Na vipavski hitri cesti bo do sredine novembra promet med Nanosom in Vipavo potekal po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici tako poteka po enem prometnem pasu, in sicer promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči.

Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru; obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec.

Cesta Ravne-Dravograd na Ravnah na Koroškem bo zaprta danes do 19. ure.

Cesta Poljana-Šentvid v Črni na Koroškem pa bo zaprta v nedeljo med 7. in 15. uro.

V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Danes med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro. Ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro.

V noči na nedeljo bo zaradi prireditve zaprta glavna cesta Celje-Krško, v Laškem med 18. in 5. uro.